رسميا.. مدارس النيل الدولية تقرر الغاء امتحانات نهاية العام لطلاب الثانوية العامة

أعلنت إدارة مدارس النيل المصرية التابعة لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، بأنه تقرر الغاء امتحانات نهاية العام بجميع مواد المرحلة الثانوية والخاصة بطلاب شهادة النيل الدولية، حيث أعلنت وحدة شهادة النيل الدولية أنها تقوم بالتنسيق بالكامل مع هيئة كامبيردج الدولية للتقيم والتعليم بجامعة كامبيردج من أجل تقييم الطلاب فى المرحلة الثانوية في جميع المواد الدراسية المقررة على طلبة المرحلة الثانوية الخاصة بطلاب شهادة النيل الثانوية الدولية.

قرار وحدة شهادة النيل الدولية المسئولة عن إدارة مدارس النيل المصرية بالغاء امتحانات نهاية العام للمرحلة الثانوية :-

جاء قرار وحدة شهادة النيل الدولية المسئولة عن إدارة مدارس النيل المصرية والتابعة لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزارء بالغاء امتحانات اخر العام للعام الجاري 2020، نتيجة استمرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات منذ 15 مارس الماضي فى ظل الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة تفشى وباء كورونا في مصر، وقد أوجدت الهيئة بدائل أخرى يمكن من خلالها تقييم جميع الطلاب في كافة المواد الدراسية المقررة عليهم، خاصة فى ضوء استمرار اعمال تعليق الدراسة واستبعاد أن يتم عودة الدراسة مرة أخرى بالمدارس.

وكشفت وحدة النيل الدولية بأنه يمكن تقييم الطلاب من خلال مجموعة من الاجراءات منها قيام المعلمين باعداد التقدير المتوقع لكل طالب في كل مرحلة دراسية على أن يكون مشفوع بكل الدلائل والمراجع من خلال لجنة فنية متخصصة لكل مادة دراسية ويمكن التعرف على تفاصيل ذلك وذلك كما يلي:-