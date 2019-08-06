رسميا.. موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2019/2020 والحد الأدنى زراعي وصناعي وتجاري وفندقي

ننشر موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2019/2020 رسميا لنظامي خمس سنوات وثلاث سنوات لجميع الأقسام “الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي”، وطلاب المعاهد المتوسطة سنتان بعد الثانوية، بعد إعلانه رسميا من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال اللجنة العليا للتنسيق التابعة لها، لتحديد المقبولين بالكليات والمعاهد الجامعية من طلاب الدبلومات والمعاهد الفنية في العام الجامعي الجديد 2019/2020، ونستعرض في هذا التقرير الحدود الدنيا لكل شعبة وقواعد وإجراءات تسجيل الرغبات.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2019

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية والمعاهد المتوسطة بعد الثانوية يوم السبت 17 أغسطس 2019، ولمدة أسبوعين على أن تنتهي عملية تسجيل الرغبات يوم 31 من نفس الشهر.

الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية 2019

جاء الحد الأدنى للتقديم في تنسيق الدبلومات الفنية والمعاهد الفنية المتوسطة 2019 بحسب بيان من وزارة التعليم العالي كالتالي:

دبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) 60% فأكثر.

دبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية 75% فأكثر.

دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة.

دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية – الصنـاعية – السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي 60 % فأكثر.

دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات 75 % فأكثر.

الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

خطوات التسجيل في موقع التنسيق الإلكتروني

أولا: الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام (الثلاث – الخمس) سنوات

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg

ويحدد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي ….( ثلاث سنوات أو خمس سنوات ).

يدخل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح.

يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح (نعم).

يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

ثانيا: الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق.

ويحدد نوع المؤهل ثم يدخل رقم الكود الخاص به وبعد ذلك يدخل الرقم السري الخاص به.

يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم الكود وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (الخطوة التالية).

يحتفظ الطالب برقم الكود والرقم السري الخاص بة لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة ، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته ، ويمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ومراجعتها وطباعتها حيث سيتم الترشيح على أخر تعديل قام الطالب بتسجيله.