رسميًا| بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة اليوم

بوابة التعليم الأساسي نتيجة الشهادة الإعدادية الصف الثالث الإعدادي

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال زيارة رابط موقع بوابة التعليم الأساسي من هنا ثم كتابة رقم الجلوس والحصول على النتيجة في دقيقة واحدة في حال ظهورها.

جدير بالذكر ان مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة قد اعلنت عن ان ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2019 خلال الساعات القليلة القادمة، كما أضاف مدير مديرية التربية والتعليم، في تصريحات خاصة بنتائج الشهادة الإعدادية، أنه سيتم الإعلان عن النتيجة بمدارس القاهرة في اليوم التالي عقب ظهورها على موقع بوابة التعليم الأساسي.

وتقدم لأداء الامتحان هذا العام 153 ألفا و126 طالبا نجح منهم 149 ألفا و932 طالبا، وجاءت إدارة وسط القاهرة التعليمية في المركز الأول حيث بلغت نسبة النجاح بها الي 98.26%، وجاءت إدارة غرب القاهرة في المركز الثاني بنسبة وصلت الي 96.17% التعليمية، يليها إدارة شبرا التعليمية بنسبة 96.10%، كما حصل 99 طالبا على الدرجات النهائية.