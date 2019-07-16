رسميًا: بدء ” تنسيق المرحلة الأولى “من يوم الأحد القادم إليك أهم المؤشرات

أعلنت وزارة التعليم الأولى رسميًا عن بدء تنسيق المرحلة الأولى من يوم الأحد القادم، كما أعلنت عن الحد الأدنى لدرجات الطلاب في بيانها الرسمي وهو 398 درجة بنسبة 97.07%للشعبة العلمية، 389.5 ودرجة بنسبة 95% للشعبة الرياضية أو الهندسية، و328 درجة بنسبة 80% للشعبة الأدبية، هذا وقد قدم التعليم بمناسبة تنسيق المرحلة الأولى بعض الإرشادات لمساعدة الطلاب في تسجيل وإدخال رغابتهم.

مواعيد بداية تنسيق المرحلة الأولى

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء التنسيق للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة لعام 2018-2019 يوم الأحد القادم الموافق 12-7، على أن يستمر التقديم مفتوحًا بالنسبة لـ المرحلة الأولى حتى الخميس الموافق 25-7 من الشهر الجاري من الساعة التاسعة صباحًا لمدة أربع وعشرون ساعة طوال أيام التقديم للمرحلة الأولى، على أن يُغلق باب التقديم يوم الخميس الموافق 25 يوليو.

يتم التنسيق مجانًا عبر موقع التنسيق التابع للوزارة، وقد أعلنت الوزارة عن فتح معامل الحاسوب في الجامعات من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا لاستقبال طلاب المرحلة الأولى، وقالت أنه يمكن للطلاب تعديل رغباتهم أكثر من مرة حتى انتهاء وقت تنسيق المرحلة الأولى .

المؤشرات الأولية لـ تنسيق الكليات 2019

قد كشفت المؤشرات الأولية لـ تنسيق المرحلة الأولى 2019-2020 عن وجود ارتفاع بالحدود الدنيا في تنسيق الكليات 2019 وهذا بسبب زيادة أعداد الطلاب بتلك المرحلة مقارنة بالأعوام الماضية، هذا فنجد أن الحد الأدنى لـ تنسيق الكليات بالمرحلة الأولى أعلى من الحد الأدنى للتنسيق العام الماضي بواقع أربعة درجات بمعدل 1% .وهذا ما يؤكد ارتفاع الحد الأدنى بكلية الطب البشري ليتخطى لـ 98%، كما نجد أن الكليات الهندسية ارتفع الحد الأدنى بالقبول فيها عن العام السالف بواقع أربع درجات ونصف بمعدل 1.1%، مما يؤكد من ارتفاع الحد الأدنى بالكليات الهندسية الحكومية والخاصة على السواء .

كما كشفت المؤشرات الأولية لـ تنسيق المرحلة الأولى لهذا العام عن توقع وجود قفزة في الحدود الدنيا لقبول الطلاب في الجامعات الحكومية بمعدل ثلاث درجات زيادة عن العام المنصرم وذلك بسبب زيادة نسبة طلاب المرحلة الأولى الحاصلين على 95% وأيضًا الحاصلين على 90%.

وحسب ما ورد من مؤشرات في تنسيق الكليات 2019 ، فإن تنسيق المرحلة الأولى سوف يشهد زحمًا كبيرًا سوف تتعدى كلية الطب حاجز 98%، ليكون 98.2% لـ 95.5%، ويرتفع القبول في طب الفم والأسنان ليتراوح من 97.8%-98%، والصيدلة من بفارق درجة عن طب الفن والأسنان، أما كليات الهندسة بواقع 4-6 درجات عن عام 2018م .