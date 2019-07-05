رصد | نتائج الامارات الصف الثاني عشر ومواعيد امتحانات الإعادة

بعد طول انتظار تم الإعلان عن نتائج الصف الثاني عشر بدولة الإمارات العربية المتحدة، للعام الدراسي 2018 – 2019 ، وقد تم رفع درجات النتائج لجميع الطلبة في الثانوية العامة الصف الثاني عشر عبر نظام “المنهل” للقطاع المدرسي الأول، وعبر نظام “اسيس” للقطاع المدرسي منذ قليل، ومن المقرر الإعلان عن نتائج الصف الحادي عشر خلال الأسبوع المقبل، نتابع معكم للتعرف على نتائج الإمارات للصف الثاني عشر، وندعوكم لمتابعتنا حيث نوافيكم بكل جديد فور صدور أي أخبار عن النتائج.

نتائج الامارات الصف الثاني عشر

يمكن لجميع الطلبة والطالبات في التوجيهي بالإمارات استخراج النتائج والاستعلام عنها عبر نتائج وزارة التربية والتعليم الاماراتية، وذلك بالدخول إلى رابط نظام المنهل، وتسجيل الدخول للموقع، ثم كتابة البيانات لعرض النتيجة.

تم رفع نتائج الصف الثاني عشر عبر شبكة الانترنت من خلال نظام المنهل ونظام اسيس، هذا ويترقب جميع الطلبة والطالبات في جميع المدن الاماراتية النتائج لجميع المراحل الدراسية.

يتم الدخول إلى المنهل والتسجيل بالبريد الإلكتروني والرقم السري للتمكن من الاستعلام عن نتائج الثاني عشر في الامارات، وللتعرف على المزيد من الأخبار يمكنك متابعة القناة الرسمية لوزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

امتحانات الإعادة الصف الثاني عشر

ذكرت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الإعادة لطلبة الثاني عشر لكل من المسار العام والمسار المتقدم والتي جاءت كما يلي:

امتحانات الإعادة للصف الثاني عشر المسار العام

الفترة 9-7-2019 10-7-2019 11-7-2019 الأولى الرياضيات الأحياء – الكيمياء الفيزياء الثانية اللغة العربية اللغة الإنجليزية العلوم الصحية الثالثة التربية الإسلامية الدراسات الإجتماعية –

امتحانات الإعادة للصف الثاني عشر المسار المتقدم

الفترة 9-7-2019 10-7-2019 11-7-2019 الأولى الرياضيات الكيمياء الفيزياء الثانية اللغة العربية اللغة الإنجليزية العلوم الصحية الثالثة التربية الإسلامية الدراسات الإجتماعية –

شكاوي طلبة الثاني عشر من امتحانات الإعادة