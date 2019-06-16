رصد نتيجة الصف الاول الثانوى بالكود ورقم التسلسل 2019 الترم الثانى emis.gov.eg .. ورابط موقع بنك المعرفة للنتائج

نتيجة الصف الأول الثانوي ،2019 التي تشغل حديث الطلاب وأولياء الأمور خلال هذه الأيام، حيث زاد تأخير إعلان النتائج من توتر الطلاب وأولياء الأمور، خوفاً من الرسوب هذا العام، ولكن قد صرح وزير التربية والتعليم في وقت سابق بأن جميع الطلاب الذين حضروا الامتحان هم ناجحين، وأن النتيجة ستنال إعجاب الطلاب هذا العام، حيث يتم الآن استقبال نتائج الصف الأول الثانوي من قِبل مركز المعلومات للنتائج، وموقع بنك المعرفة لوضع اللمسات الأخيرة خلال اليوم وغد، ثم تجهيزها للاعتماد خلال نهاية الأسبوع الحالي.

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2019:

سوف يتم توفير نتيجة الصف الأول الثانوي نهاية العام برقم الجلوس، في اغلب المواقع والصحف المحلية الإلكترونية مثل اليوم السابع وبوابة فيتو ومصراوي، عقب إعلانها عبر موقع بنك المعرفة وبنك مركز المعلومات المصري وأيضا موقع بوابة الثانوية العامة، حيث أرسل اليوم الأحد الموافق 16-6-2019 رئيس قطاع التعليم العام الدكتور/ رضا حجازي، خطابًا مباشراً إلى جميع المدارس الثانوية، مناشداً إياهم يرفع النتائج الورقية التي تم الانتهاء منها خلال اليوم وغدا الاثنين، عبر ايميل الكتروني قد حددته الهيئة.

موقع بنك المعرفة:

نرصد لكم خلال اليوم استقبال موقع بنك المعرفة ومركز المعلومات لنتائج الصف الأول الثانوي، التي سوف يتم الإعلان عنها بإدخال رقم التسلسل وكود الطالب أو رقم الجلوس، وسوف تظهر النتيجة كاملة في جميع المواد التراكمية والأساسية والمواد الإضافية التي لا تضاف للمجموع، وسوف يتم إظهار أيضا التقدير العام للمجموع الكلي دون الحاجة إلى القيام بالعمليات الحسابية مثل القديم، ونقدم لكم رابط بنك المعرفة للاستعلام عن نتائج الصف الاول الثانوى من هنا.