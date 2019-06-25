“رفع” نتيجة الدبلومات الفنية زراعي تجاري صناعي 2019 ورابط بوابة التعليم الفني قريباً

نتابع رفع نتيجة الدبلومات الفنية زراعي تجاري صناعي لعام 2019 حيث يتمكن كل طالبة وطالبة من الحصول على نتيجة آخر العام برقم الجلوس من خلال بوابة التعليم الفني، ألاف الطلاب بانتظار ظهور النتيجة وكذلك أولياء الأمور حيث أنه من المتوقع أن تُعلن النتيجة خلال الأيام القليلة القادمة، فققد بدأت عملية تصحيح أوراق امتحانات طلاب شهادة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول، بمختلف فروعها عقب انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات، كما وقد أعلنت الوزارة أن قد تم تصحيح عدد كبير من أوراق الامتحانات وذلك قبل أجازة عيد الفطر المبارك.

رفع نتيجة الدبلومات الفنية 2019

يعيش طلاب الدبلومات حالة من القلق والخوف على نتيجة أخر العام، حيث يريد كل طالب وطالبة الاطمئنان على النتيجة كي يلتحق كل منهم بعد ذلك بالكليات المصرية بالجامعات في مصر، ولكن حتى الآن لم تحدد وزارة التربية والتعليم الفني موعد محدد لكي يتم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2019، على أن يتم الإعلان عن النتيجة فور الانتهاء من عمليات تصحيح أوراق الامتحانات ورصد وتجميع درجات الطلاب.

الاستعلام عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية برقم الجلوس

يتمكن كل طالبة وطالبة معرفة نتائج الامتحانات من خلال بوابة التعليم الفني للنتائج، وذلك عبر تسجيل الدخول على موقع التعليم الفني، بعد ذلك يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به.

معرفة موعد رفع نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول برقم الجلوس حيث تكثر عمليات البحث عنها الأن، من خلال المواقع الإلكترونية على الإنترنت، ولكن من المتوقع ظهور نتائج التعليم الفني خلال أيام قليلة بحد أقصى في نهاية الشهر الجاري.