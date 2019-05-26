الآن برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

اعتمد محافظ كفر الشيخ، الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، اليوم الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة كفر الشيخ، بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، الدكتورة بثينة كشك.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ

بعدما اعتمد المحافظ إسماعيل طه نتيجة الشهادة الإعدادية لكفر الشيخ، قدم التهنئة لجميع الطلاب والطالبات على النجاح والتفوق، إذ أكد على دعمه ودعم المحافظة لجميع الجهود المبذولة من الطلاب ودعم العملية التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ 2019

ويستطيع كل طالب وطالبة وولي أمر الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ برقم الجلوس، من خلال الضغط هنا.

نتيجة إعدادية كفر الشيخ 2019

أعلنت صباح اليوم الأحد مديرية التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الترم الثاني ونهاية العام في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة 52 ألفا و331 طالبا وطالبة، ويذكر أنه تم توزيعهم على 318 لجنة، وأكدت الدكتورة بثينة كشك أنه تم الانتهاء من جميع أعمال الكنترولات داخل المحافظة أمس السبت.