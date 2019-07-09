روابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2019 العلمي والأدبي الدور الاول جميع المحافظات عبر thanwya.moe.gov.eg برقم الجلوس فقط

نتيجة الثانوية العامة الدور الأول 2019 تهم حالياً جميع أولياء الأمور، وتأخذ دائما حيزاً كبيراً من اهتمام الطلاب والإعلام والصحف وأيضا وزير التربية والتعليم، وسوف يتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2019 والصف الثاني الثانوي، فور انتهاء كنترولات الثانوية العامة من رصد درجات الطلاب في جميع المواد من خلال موقع بوابة الثانوية العامة برقم الجلوس فقط، حيث ظهرت المؤشرات الأولية لتصحيح العينات العشوائية للمواد المختلفة بارتفاع نسبة نجاح الطلاب والطالبات جميع الأقسام العلمي والأدبي.

نتيجة الثانوية العامة 2019:

اعتمد الدكتور/ طارق شوقي، نتائج العينات العشوائية لجميع المواد حيث خرجت العينة العشوائية لمادة اللغة الأجنبية الثانية نسبة نجاح 97% ، وأيضا نسبة 88% للعينة العشوائية لطلاب الجبر والهندسة الفراغية، حيث وجه جميع المعلمين بالمدارس الثانوية في الوقت الحالي، كل جهودهم بانتهاء تصحيح أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي للصف الثاني الثانوي والصف الثالث الثانوي بجميع المحافظات، وقد انتهت بعض المحافظات بالفعل من تصحيح الامتحانات ودخلت حالياً مرحلة رصد درجات الطلاب.

نتيجة الصف الثاني الثانوي الدور الأول 2019:

انتهاء تصحيح مواد الصف الثاني الثانوي بأغلب محافظات مصر والوجه البحري والصعيد، ويتبقى رصد وتجميع الدرجات بالكنترولات المختلفة على مستوى الجمهورية، وحين الانتهاء من رصد الدرجات سوف يتم إرسال جميع بيانات الطلاب ودرجاتهم إلى موقع بوابة مركز المعلومات المصري، ثم انتظار مرحلة الصف الثالث الثانوي أيضا ليتم الإعلان عن نتائج صفى الثانوية العامة في وقت واحد.

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2019:

لم يتم إلى الآن تحديد موعد لإعلان نتائج الصف الثالث الثانوي الدور الأول أو الصف الثاني الثانوي 2019، ولكن من المُتوقع ومثل كل عام أن يتم إعلان النتائج بعد مرور منتصف الشهر الحالي، وسوف يتم الإعلان رسمياً عن النتيجة من خلال بوابة الثانوية العامة، ويتبعها بعض المواقع الالكترونية المحلية مثل اليوم السابع ومصراوى وبوابة فيتو وموقع نتيجتك بتقديم النتائج للطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في العثور على نتائجهم.

روابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الأول جميع المحافظات:

نقدم لكم من خلال موقع “كلمة دوت أورغ” جميع روابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الدور الأول 2019، ليتمكن جميع الطلاب وأولياء الأمور من معرفة النتيجة فور اعتمادها، دون الحاجة إلى الانتظار إلى اليوم التالي والذهاب إلى المدرسة للإطلاع عليها ورابط نتيجة الثانوية العامة هي كالأتي:

1– موقع بوابة الثانوية العامة.

2- موقع وزارة التربية والتعليم.

3- بوابة مركز المعلومات.

وسوف نقوم بتحديث المقال دائماً لنقل جميع أخبار الثانوية العامة إليكم.