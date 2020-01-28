نتابع معكم ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول جميع المحافظات 2020 بالأسم ورقم الجلوس، وذللك بعد إنتهاء الفصل الدراسي الأول للعام 2020، والذي قد بدأ في يوم الخميس الموافق 16 من شهر يناير الحالي، وإنتهت في يوم الخميس الموافق 28 من شهر يناير الجاري، وقد إنتهت بعض المحافظات من عمليات التصحيح والمراجعة الدقيقة والتي تضمن حقوق الطلاب بشكل كامل، وقد ظهرت بعض المحافظات التي إنتهت من عمليات التصحيح ويظهر بجوار كل نتيجة حالتها سواء بالظهور أو بالأنتظار.

ويمكنكم متابعة هذه المقالة للتعرف علي النتائج التي ظهرت حتي الآن، وسوف نضع لكم روابط الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية لكل المحافظات 2020 الترم الأول بالأسم ورقم الجلوس، وأيضاً من خلال مربع بحث مطور للحصول علي النتيجة بالدرجات والنسبة المئوية، والمجموع الكلي لنتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول للعام 2020، ينتظر الطلاب والطالبات وأولياء الأمور معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول، وذلك لأنها التي تحدد مستوي الطالب سواء بالدخول للمدارس الثانوية العامة أو المدارس الصناعية والتجارية والزراعية وغيرها من المدارس الخاصة،

روابط الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول جميع المحافظات 2020 بالأسم ورقم الجلوس

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي (الشهادة الإعدادية) 2020 الترم الأول