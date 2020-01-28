روابط الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول جميع المحافظات 2020 بالأسم ورقم الجلوس
نتابع معكم ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول جميع المحافظات 2020 بالأسم ورقم الجلوس، وذللك بعد إنتهاء الفصل الدراسي الأول للعام 2020، والذي قد بدأ في يوم الخميس الموافق 16 من شهر يناير الحالي، وإنتهت في يوم الخميس الموافق 28 من شهر يناير الجاري، وقد إنتهت بعض المحافظات من عمليات التصحيح والمراجعة الدقيقة والتي تضمن حقوق الطلاب بشكل كامل، وقد ظهرت بعض المحافظات التي إنتهت من عمليات التصحيح ويظهر بجوار كل نتيجة حالتها سواء بالظهور أو بالأنتظار.
ويمكنكم متابعة هذه المقالة للتعرف علي النتائج التي ظهرت حتي الآن، وسوف نضع لكم روابط الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية لكل المحافظات 2020 الترم الأول بالأسم ورقم الجلوس، وأيضاً من خلال مربع بحث مطور للحصول علي النتيجة بالدرجات والنسبة المئوية، والمجموع الكلي لنتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول للعام 2020، ينتظر الطلاب والطالبات وأولياء الأمور معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول، وذلك لأنها التي تحدد مستوي الطالب سواء بالدخول للمدارس الثانوية العامة أو المدارس الصناعية والتجارية والزراعية وغيرها من المدارس الخاصة،
روابط الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول جميع المحافظات 2020 بالأسم ورقم الجلوس
|نتائج الشهادة الإعدادية
|النتيجة
|الحالة
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة
الفصل الدراسي الاول 2020
|لم تظهر بعد
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|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية
الفصل الدراسي الاول 2020
|لم تظهر بعد
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|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة
الفصل الدراسي الاول 2020
|لم تظهر بعد
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|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية
الفصل الدراسي الاول 2020
|لم تظهر بعد
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|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية
الفصل الدراسي الاول 2020
|لم تظهر بعد
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|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان
الفصل الدراسي الاول 2020
|لم تظهر بعد
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|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط
الفصل الدراسي الاول 2020
|لم تظهر بعد
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|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
الفصل الدراسي الاول 2020
|لم تظهر بعد
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|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر
الفصل الدراسي الاول 2020
|لم تظهر بعد
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|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
الفصل الدراسي الاول 2020
|لم تظهر بعد
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|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
الفصل الدراسي الاول 2020
|لم تظهر بعد
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|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد
الفصل الدراسي الاول 2020
|لم تظهر بعد
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|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء
الفصل الدراسي الاول 2020
|لم تظهر بعد
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|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط
الفصل الدراسي الاول 2020
|لم تظهر بعد
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|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج
الفصل الدراسي الاول 2020
|لم تظهر بعد
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|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
الفصل الدراسي الاول 2020
|لم تظهر بعد
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|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء
الفصل الدراسي الاول 2020
|لم تظهر بعد
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|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
الفصل الدراسي الاول 2020
|لم تظهر بعد
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|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم
الفصل الدراسي الاول 2020
|لم تظهر بعد
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|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
الفصل الدراسي الاول 2020
|لم تظهر بعد
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|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ
الفصل الدراسي الاول 2020
|الآن النتيجة حصرياً
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|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح
الفصل الدراسي الاول 2020
|قريباً
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|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية
الفصل الدراسي الاول 2020
|لم تظهر بعد
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|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا
الفصل الدراسي الاول 2020
|لم تظهر بعد
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|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوداي الجديد
الفصل الدراسي الاول 2020
|لم تظهر بعد
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|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية
الفصل الدراسي الاول 2020
|ظهرت الأن
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|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
الفصل الدراسي الاول 2020
|لم تظهر بعد
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توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي (الشهادة الإعدادية) 2020 الترم الأول
|المادة
|الدرجة الكاملة
|درجة النجاح
|اللغة العربية
|40
|20
|اللغة الإنجليزية
|30
|15
|الدراسات
|20
|10
|الرياضيات
|30
|15
|العلوم
|20
|10
|المجموع الكلي
|140
|70