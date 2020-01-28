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روابط الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول جميع المحافظات 2020 بالأسم ورقم الجلوس

بواسطة أحمد محمود 0
نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 الترم الأول جميع المحافظات بالأسم ورقم الجلوس

نتابع معكم ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول جميع المحافظات 2020 بالأسم ورقم الجلوس، وذللك بعد إنتهاء الفصل الدراسي الأول للعام 2020، والذي قد بدأ في يوم الخميس الموافق 16 من شهر يناير الحالي، وإنتهت في يوم الخميس الموافق 28 من شهر يناير الجاري، وقد إنتهت بعض المحافظات من عمليات التصحيح والمراجعة الدقيقة والتي تضمن حقوق الطلاب بشكل كامل، وقد ظهرت بعض المحافظات التي إنتهت من عمليات التصحيح ويظهر بجوار كل نتيجة حالتها سواء بالظهور أو بالأنتظار.

ويمكنكم متابعة هذه المقالة للتعرف علي النتائج التي ظهرت حتي الآن، وسوف نضع لكم روابط الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية لكل المحافظات 2020 الترم الأول بالأسم ورقم الجلوس، وأيضاً من خلال مربع بحث مطور للحصول علي النتيجة بالدرجات والنسبة المئوية، والمجموع الكلي لنتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول للعام 2020، ينتظر الطلاب والطالبات وأولياء الأمور معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول، وذلك لأنها التي تحدد مستوي الطالب سواء بالدخول للمدارس الثانوية العامة أو المدارس الصناعية والتجارية والزراعية وغيرها من المدارس الخاصة،

روابط الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول جميع المحافظات 2020 بالأسم ورقم الجلوس

نتائج الشهادة الإعدادية
النتيجةالحالة
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
انتقل لصفحة نتيجة القاهرة
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
انتقل لصفحة نتيجة القليوبية
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
انتقل لصفحة نتيجة الجيزة
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
انتقل لصفحة نتيجة الشرقية
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
انتقل لصفحة نتيجة الدقهلية
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
انتقل لصفحة نتيجة أسوان
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
انتقل لصفحة نتيجة أسيوط
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
انتقل لصفحة نتيجة الأقصر
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
انتقل لصفحة نتيجة البحر الأحمر
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
انتقل لصفحة نتيجة البحيرة
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
انتقل لصفحة نتيجة بني سويف
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
انتقل لصفحة نتيجة بورسعيد
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
انتقل لصفحة نتيجة جنوب سيناء
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
انتقل لصفحة نتيجة دمياط
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
انتقل لصفحة نتيجة سوهاج
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
انتقل لصفحة نتيجة السويس
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
انتقل لصفحة نتيجة شمال سيناء
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
انتقل لصفحة نتيجة الغربية
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
انتقل لصفحة نتيجة الفيوم
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
انتقل لصفحة نتيجة قنا
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ
الفصل الدراسي الاول 2020		الآن النتيجة حصرياً
انتقل لصفحة نتيجة كفر الشيخ
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح
الفصل الدراسي الاول 2020		قريباً
انتقل لصفحة نتيجة مطروح
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
انتقل لصفحة نتيجة المنوفية
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
انتقل لصفحة نتيجة المنيا
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوداي الجديد
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
انتقل لصفحة نتيجة الوداي الجديد
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية
الفصل الدراسي الاول 2020		ظهرت الأن
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
انتقل لصفحة نتيجة الإسماعيلية

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي (الشهادة الإعدادية) 2020 الترم الأول

المادةالدرجة الكاملةدرجة النجاح
اللغة العربية4020
اللغة الإنجليزية3015
الدراسات2010
الرياضيات3015
العلوم2010
المجموع الكلي14070

أحمد محمود

    كاتب في موقع كلمة ونجوم مصرية وعدد من المواقع الألكترونية الآخري ، أيضاً أعشق قراءة الآخبار العالمية وتغطيتها ، طالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق بقسم اللغة الأنجليزية.

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