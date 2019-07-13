روابط نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم السابع عبر موقعه الرسمي

روابط نتيجة الثانوية العامة قامت وزاره التربية والتعليم والتعليم الفني اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 وقبل وزير التربية والتعليم لتهنئه الأوائل، وقامت وزاره التربية والتعليم والتعليم الفني بتعاقد اجتماع مع نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة و خالد عبد الحكم لكي يستعرض نسبه النجاح نتيجة الثانوية العامة وأسماء الأوائل وكانت امتحانات الثانوية العامة وقد تم بدء تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2019 يوم 8 يونيو الماضي وقد تم الانتهاء منه في 3 يوليو الجاري.

وقامت وزاره التربية والتعليم بإعلان نتيجة الأوائل منذ ساعات واعتمدت أيضا انه سوف يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 غدا يوم الأحد 14/ 7 /2019 ومن الواضح أن طلاب الثانوية العامة أولياء أمورهم ينتظرون نتيجة الثانوية العام في حاله خوف شديد وتوتر وشغف ولكى يطمئن على نتيجة الثانوية العامة تابع النتيجة من خلال موقعنا

وسوف يتم الإعلان عن النتيجة غدا بناء على اعتمادها من وزاره التربية والتعليم والتعليم الفني رسميا على جميع المواقع الإلكترونية وأكدت وزاره التربية والتعليم والتعليم الفني بان تم الانتهاء من أعمال التصحيح وتم عرضها وتجميع الدرجات على cb وهذا ما اكده مصدر مسؤول من وزاره التربية والتعليم من خلال الفترة الأخيرة.

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