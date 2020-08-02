روابط نتيجة الثانوية العامة 2020.. ارتفاع نسب النجاح وقائمة بالعينات العشوائية

حدّدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، التي بدأت يوم الجمعة وتنتهي يوم غدٍ الإثنين 3 أغسطس، إن مِن المفترض أن تعود “الكنترولات” بعد غدٍ الثلاثاء، لمتابعة أعمال تجميع النتيجة قبل اعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، ثم نشرها للجميع.

وزعمت صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، قدرتها على تغيير هذه النتيجة قبل ظهورها، فيما خرج الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، لينفي هذه المزاعم، ويشدد على الطلاب وأولياء الأمور بألا ينساقوا وراء هذه الشائعات، ويرقبوا النتيجة من خلال القنوات الرسمية فقط.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2020

ووفقًا لتصريحات نائب وزير التعليم، فإن نتيجة الثانوية العامة 2020 من المفترض أن تعلن يوم الأربعاء المقبل بعد اعتمادها رسميًّا من الوزير ويمكن متابعتها على موقع الوزارة وبوابة الثانوية العامة، فيما سيجري اعتماد قائمة الأوائل يوم الثلاثاء، وسيتصل الوزير بهم تليفونيًّا بعد العيد مباشرة.

وكشف رئيس امتحانات الثانوية العامة، عن أن نسبة النجاح هذا العام في الشهادة الثانوية العامة أعلى من العام الماضي التي كانت 78.6%، مشددًا على أن مُقدري الدرجات راعوا تمامًا الدقة في أعمال التصحيح، كما أنه مَن حق أي طالب أو طالبة التظلم على النتيجة بعد ظهورها رسميًّا بيوم.

نتيجة العينات العشوائية لامتحانات الشهادة الثانوية

وأعدّت الكنترولات التي تنتهي من تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2020 خلال ساعات، قائمة بنسب النجاح في العينات العشوائية وقارنتها بعينات العام الماضي، على النحو الآتي: