بعد مرور ما يقرب من شهر على انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية 2019، والتي انتهت الامتحانات النظرية بكافة تخصصاتها وبنظاميها الثلاث سنوات والخمس سنوات في الأول من شهر يونيو 2019، فإنه وفقا لتصريحات المسئول الأول عن الدبلومات الفنية في مصر بكافة تخصصاتها (التجاري والصناعي والفندقي والزراعي والتمريض) الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، فإن نتيجة الدبلومات الفنية ستعتمد في المؤتمر الصحفي الذي سيعقده وزير التربية والتعليم خلال الساعات المقبلة.

روابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019:-

وأشار الدكتور محمد مجاهد بأن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تولي اهتماماً كبيراً بطلاب وطالبات الدبلومات الفنية، وذلك لإدراك الوزارة بمدي أهمية التعليم الفني في انطلاق مصر نحو التقدم والنمو والازدهار.

وأضاف الدكتور محمد مجاهد بأن وزارة التربية والتعليم تسعى لتطوير عملية الامتحانات لطلاب التعليم الفني من خلال الاستعانة بفكرة البوكليت في المواد الرئيسية مثل اللغة العربية والانجليزية ..إلخ وتقوم وزارة التربية والتعليم بدراسة تكلفة ذلك حتى يمكن تطبيقها العام المقبل لمكافحة أعمال الغش أثناء الامتحانات وخاصة في لجان البنين.

وأكد الدكتور محمد مجاهد في الحوار الصحفي الذي أجراه مع جريدة اليوم السابع بأن نتيجة الدبلومات الفنية دور أول 2019 جاهزة للإعلان للطلاب.

ويمكن لأبناؤنا طلبة وطالبات الدبلومات الفنية معرفة نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2019 بأكثر من طريقة وأكثر من رابط كالتالي :-

1- بوابة التعليم الفني بالضغط هنا

2- بوابة الثانوي الفني بالضغط هنا

2- أترك رسالة تتضمن الاسم ورقم الجلوس والتخصص فى أسفل الموقع وسوف نقوم بالرد بعرض النتيجة بعد أن يتم اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم.

مع أطيب التمنيات لطلبة وطالبات الدبلومات الفنية بالتوفيق والنجاح والحصول على أعلى الدرجات لتكملة الدراسة الجامعية.