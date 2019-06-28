روابط نتيجة الدبلومات 2019 برقم الجلوس: gdepexams.emis.gov.eg التعليم الفني يعتمد النتائج رسمياً “هذا الأسبوع”

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني نرفقها إليكم من خلال التقرير التالي، ويمكنكم الاستعلام عن نتيجة الدبلوم 2019 عن طريق رقم جلوسكم من خلال رابط البوابة المصرية للثانوي الفني الذي سنرفقه إليكم، ونحيطكم علماً أن نتائج الفصل الدراسي الثاني للتعليم الفني ستصبح متوفرة كما أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني نهاية شهر يونيو أو بداية يوليو، أي أنها ستصبح متوفرة خلال الساعات القادمة في تلك الفترة، وقد أكد نائب وزير التربية والتعليم الفني أن عمليات التصحيح انتهت، وقد انتهت أيضاً عمليات الرصد لكشوف الدرجات، ومعرفة الأوائل في كل شعبة، وستصبح أسماء أوائل شهادة الدبلومات الفنية 2019 متاحة للجميع قبل اعتماد نتائج الدبلوم 2019.

ستتوفر إليكم نتيجة الدبلومات 2019 برقم الجلوس عبر بوابة الثانوي الفني كما ذكرنا في مختلف التخصصات “صناعي، تجاري، زراعي، فندقي، تمريض”، وذلك للنظامين الخمس سنوات والثلاث سنوات.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 رسمياً

قام ما يتخطى 750 ألف طالب وطالبة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية داخل كل المحافظات بتأدية امتحانات التعليم الفني للدور الأول خلال الفترة الأخيرة من شهر مايو وحتي بداية يونيو، ويترقبون حالياً نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس رسمياً، والتي سيتم اعتمادها من وزارة التربية والتعليم، وسيمكن لكافة الطلاب الاستعلام عنها برقم الجلوس بكل سهولة ويحصلون علي كشف بدرجاتهم كلها، ونرفق إليكم الآن رابط بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الصناعي والتجاري، وكافة التخصصات.

روابط نتيجة الدبلومات 2019 برقم الجلوس

نرفق إليكم الآن روابط نتائج الدبلوم الفني برقم الجلوس كالتالي:

يمكنكم من خلال الرابط الأول والثاني السابقين الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس فور توافرها، فكل ما عليكم هو الدخول علي أحدهما وإدخال رقم الجلوس والاستعلام، بينما الأخير هو رابط البوابة علي الفيس بوك لمعرفة أخر أخبار خدمات التعليم.

يقدم إليكم موقع “كلمة” خدمة الحصول علي النتيجة فور ظهورها، حيث يمكنكم ترك رقم الجلوس الخاص بكم، وتخصصكم، وكافة بياناتكم، وسيتم الرد عليكم وإحضار نتيجة الدبلوم الفني 2019 الخاصة بكم فور اعتمادها.