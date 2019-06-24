روابط نتيجة الصف الأول الثانوي من وزارة التربية والتعليم دور مايو 2019 برقم الكود فقط

ننقل لكم روابط نتيجة الصف الأول الثانوي عبر موقع وزارة التربية والتعليم لنتيجة دور مايو 2019 بعدما أعلن النتيجة وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي فى مؤتمر صحفي لنسبة نجاح طلاب الصف الأول الثانوي ووصلت إلى 91% لكل الطلاب، يمكن لكل الطلاب متابعة نتيجة الصف الاول الثانوي من خلال شهادة بها أربعة أعمدة أحدها اللون الأزرق ويعني أن الطالب متفوق مقارنة بزملائه فى الدفعة، واللون البرتقالي ويعبر أن مستوى الطالب جيد ومناسب للتوقعات واللون الأخضر يعني أن الطالب فى مستوى أقل من التوقعات بينما العمود الأخير يؤكد أن الطالب سيكون مطالبا بدخول امتحان الدور الثاني.

روابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 لكل الطلاب دور مايو

روابط نتيجة الصف الأول الثانوي من وزارة التربية والتعليم من هنا.

كانت وزارة التربية والتعليم قد أكدت أن دخول الطلاب للجامعات أمر مضمون ولكن الهدف من نظام التعليم الجديد هو تطوير مهارات الطلاب وتطوير مستواهم بشكل كبير، يذكر أن مركز الامتحانات التابع لوزارة التربية والتعليم قد وضع أكثر من 1518 امتحان من أجل تأدية امتحان مايو الإلكتروني.

نتيجة الصف الأول الثانوي مبشرة للغاية

أكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الصف الاول الثانوي جاءت لقياس مستوى الطلاب من أجل معرفة مستواه مقارنة بدفعته فى مصر وليس على مستوى العالم، وأكدت وزارة التربية والتعليم أن اختصار نظام أولى ثانوي فى التابلت هو ظلم واضح وأكدت الوزارة أن ماسيحصل عليه الطلاب هو مجرد “كارد” ليس به درجات على أن توفر وزارة التربية والتعليم رابطا أخر يوم الخميس به الدرجات بشكل تفصيلي.

الهدف من نتيجة الصف الأول الثانوي

هذا وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطلاب سيجدوا موقفهم من النتيجة سواء ناجح أو راسب مع بعض التوصيات من أجل زيادة مستوى الطالب فى الصف الأول والثاني الثانوي وهى التوصيات التى تحرص وزارة التربية والتعليم على إيصاله لكل المعلمين للاهتمام بالطلاب، وأكدت وزارة التربية والتعليم أن تطوير التعليم لم يكن هناك خيارا بديلا والهدف هو نقل الطلاب من مرحلة الحفظ إلى الفهم.