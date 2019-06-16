روابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019/ “البوابة الإلكترونية للثانوية العامة” وموقع “LMS” برقم الجلوس

أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، يسعدنا التواجد معكم اليوم عبر موقعنا المتميز “كلمة”، لنتابع معكم أخبار إعلان النتيجة، ونوفر لكم الروابط المباشرة للتسهيل عليكم عملية إستخراج النتيجة فور إعلانها، ومنذ الإنتهاء من أداء الإمتحانات يوم السبت 1/6/2019، وجميع الطلبة وأولياء أمورهم في حالة بحث دائم عن أخبار النتيجة والمؤشرات الأولية، وكان قد تم الإعلان بعد إنتهاء الإمتحانات عن أن إعلان النتيجة سيكون عقب إجازة عيد الفطر.

هذا ويتم العمل من جانب لجان متخصصة لتصحيح الأسئلة التي تم وضعها عبر “التابلت” الخاص بكل طالب، حيث يتم تصحيح “150” مليون سؤال تصحيح إلكتروني، طبقاً للقواعد الجديدة والنظم الخاصة بالمنظومة الجديدة بوزارة التربية والتعليم.

روابط إستخراج النتيجة

تقوم وزارة التربية والتعليم بتوفير مواقع إلكترونية للتعرف على النتائج فور إعلانها، وبالفعل يمكنكم التعرف على نتيجة الصف الأول الثانوي بالدخول على أي من المواقع التالية برقم جلوس الطالب.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

نتيجة الصف الأول الثانوي هذا العام ذات طابع خاص، حيث تمت الإمتحانات بنظام جديد عبر “التابلت”، تنفيذا للسياسة الجديدة في تحديث منظومة التعليم في مصر، وتخريج جيل قادر علي الإبتكار والتجديد، ليس علي الحفظ والتلقين كما كان في السابق، وكانت المؤشرات الأولية كما أعلنت عنها الوزارة تشير لإرتفاع نسبة النجاح، ونجاح المنظومة الجديدة وإستيعاب الطلبة للنظام الجديد.

موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

كان قد تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم عن أن موعد إعلان النتيجة سيكون عقب إجازة عيد الفطر مباشرةً، ولكن تأخر إعلان النتيجة حتي الأن نظراً لقيام اللجان الإلكترونية القائمة على عملية التصحيح ورصد الدرجات بإنهاء أعمالها من مراجعة وتدقيق، حتي يحصل كل طالب على حقه، وبعد طول إنتظار وكثرة البحث من المتوقع إعلان النتيجة خلال الساعات القادمة، وسيكون هناك مؤتمر صحفي يتم الإعلان فيه عن كافة التفاصيل والرد على جميع التساؤلات الخاصة بالنتيجة، ونتمني التوفيق للجميع.