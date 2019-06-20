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ساعات ويتم اعتماد نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019 بنظام التابلت والنظام الورقي

كتب مصطفى عبدهفي آخر تحديث
ساعات ويتم اعتماد نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019 بنظام التابلت والنظام الورقي

ساعات قليلة جداً تفصلنا عن إعلان نتائج الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019 في جميع محافظات الجمهورية، بعد ترقب وطول إنتظار من الطلاب وأولياء الأمور، ها هي نتيجة الصف الأول الثانوي أوشكت على الظهور بعدما شهد هذا العام ضجة كبيرة بالنسبة لهذا الصف لأن وزارة التربية والتعليم أرادت أن تطبق نظاماً جديداً ليسري في السنوات القادمة، ولكن لم ينل هذا النظام الجديد والمعروف بـ “نظام التابلت” رضى الكثيرين نظراً لمشاكل عدة واجهها النظام مثل “سقوط السيستم” أثناء تأدية الطلاب امتحاناتهم، وبما أنها أول تجربة فمن الممكن تدارك الأخطاء في السنوات القادمة.

وأدى قرابة الـ 600 ألف طالب وطالبة امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019 وانتهوا منهامع بداية الشهر الجاري، وينتظر الآن طلاب أولى ثانوي نتائج على أحر من الجمر، وفي ظل توترهم خرج السيد الوزير طارق شوقي ليطمأن جميع الطلاب بأن النتائج جيدة وسوف تنال رضى من الجميع.

وزير التربية والتعليم طارق شوقي
وزير التربية والتعليم طارق شوقي

 

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019

وفي أخر الأخبار التي وردت إلينا من وزارة التربية والتعليم، أنه تم الانتهاء فعلياً من عمليات التصحيح والتدقيق والمراجعة، وتم إرسال كشوف تنائج الطلاب إلى جميع المحافظات لتقوم، وفترة قليلة وسوف يتم رفع النتائج على المواقع الالكترونية التي ذكرت الوزارة أن نتيجة الصف الأول الثاني الفصل الدارسي الثاني سوف تكون متوفرة عليها.

طلاب أولى ثانوي ونظام التابلت الجديد
طلاب أولى ثانوي ونظام التابلت الجديد

وهناك تكهنات من مصادر داخل الوزارة بأن النتيجة سوف تكون جاهزة ليطلع عليها الطلاب وأولياء الأمور مع بداية الأسبوع المقبل، وحددت الوزارة عدة طرق يمكن لجميع الطلاب من خلالها معرفة نتيجة أولى ثانوي الترم الثاني وهي كالتالي:

وفي ظل تساؤلات كثير يطرحها الطلاب حول نتيجة الامتحان الورقي في “النظام القديم” والامتحان الالكتروني بنظام التابلت في “النظام الحديث”، وأغلب أسئلة الطلاب تدور حول هل سوف تظهر كل نتيجة على حدا أم أن النتيجتين سوف يظهرا سوياً؟

ردت الوزارة على هذا التسائل بـأن نتتيجة الصف الأول بالنظام القديم “الورقي” والنظام الحديث “التابلت” سوف يظهران معاً في أن واحد.

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عن الكاتب

مصطفى عبده

مصطفى عبده , 20 سنة من محافظة الاسكندرية، أعمل كمحرر لدى موقع نجوم مصرية، وموقع كلمة دوت أورج، طالب بكلية الاداب قسم تاريخ بجامعة الاسكندرية ، محب للقراءة والتدوين، مهتم بكرة القدم والاحداث الرياضية بصفة عامة، ومتابعة اخبار الاقتصاد واسعار العملات.

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