ساعات ويتم اعتماد نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019 بنظام التابلت والنظام الورقي

ساعات قليلة جداً تفصلنا عن إعلان نتائج الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019 في جميع محافظات الجمهورية، بعد ترقب وطول إنتظار من الطلاب وأولياء الأمور، ها هي نتيجة الصف الأول الثانوي أوشكت على الظهور بعدما شهد هذا العام ضجة كبيرة بالنسبة لهذا الصف لأن وزارة التربية والتعليم أرادت أن تطبق نظاماً جديداً ليسري في السنوات القادمة، ولكن لم ينل هذا النظام الجديد والمعروف بـ “نظام التابلت” رضى الكثيرين نظراً لمشاكل عدة واجهها النظام مثل “سقوط السيستم” أثناء تأدية الطلاب امتحاناتهم، وبما أنها أول تجربة فمن الممكن تدارك الأخطاء في السنوات القادمة.

وأدى قرابة الـ 600 ألف طالب وطالبة امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019 وانتهوا منهامع بداية الشهر الجاري، وينتظر الآن طلاب أولى ثانوي نتائج على أحر من الجمر، وفي ظل توترهم خرج السيد الوزير طارق شوقي ليطمأن جميع الطلاب بأن النتائج جيدة وسوف تنال رضى من الجميع.

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019

وفي أخر الأخبار التي وردت إلينا من وزارة التربية والتعليم، أنه تم الانتهاء فعلياً من عمليات التصحيح والتدقيق والمراجعة، وتم إرسال كشوف تنائج الطلاب إلى جميع المحافظات لتقوم، وفترة قليلة وسوف يتم رفع النتائج على المواقع الالكترونية التي ذكرت الوزارة أن نتيجة الصف الأول الثاني الفصل الدارسي الثاني سوف تكون متوفرة عليها.

وهناك تكهنات من مصادر داخل الوزارة بأن النتيجة سوف تكون جاهزة ليطلع عليها الطلاب وأولياء الأمور مع بداية الأسبوع المقبل، وحددت الوزارة عدة طرق يمكن لجميع الطلاب من خلالها معرفة نتيجة أولى ثانوي الترم الثاني وهي كالتالي:

وفي ظل تساؤلات كثير يطرحها الطلاب حول نتيجة الامتحان الورقي في “النظام القديم” والامتحان الالكتروني بنظام التابلت في “النظام الحديث”، وأغلب أسئلة الطلاب تدور حول هل سوف تظهر كل نتيجة على حدا أم أن النتيجتين سوف يظهرا سوياً؟

ردت الوزارة على هذا التسائل بـأن نتتيجة الصف الأول بالنظام القديم “الورقي” والنظام الحديث “التابلت” سوف يظهران معاً في أن واحد.