اليوم سحب نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2019 عبر الموقع الرسمي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، رابط استخراج نتائج السنة الخامسة ابتدائي برقم التسجيل للطالب، بعد إعلان موعد استظهار نتائج السانكيام 2019 الدور الأول من موقع وزارة التربية الوطنية، والتي أكدت على أن توقيت استخراج نتائج السنة الخامسة سيكون في تمام السادسة السادسة زولاً من رابط نتائج 2019 cinq onec dz طلاب الابتدائي، بجانب نشر النتائج عبر المؤسسات التربوية لتسهل عملية التعرف على المعدلات والتأكد من صحتها، حت يتم تفعيل خدمة سحب كشف نقاط التعليم الابتدائي للعام الدراسي الحالي.

أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية مساء السبت، موعد وتاريخ وتوقيت كشف نتائج السانكيام 2019 من موقعها الرسمي للنتائج، موضحة في الوقت نفسة كيفية الإطلاع على نتائج شهادة التعليم الابتدائي، حيث تقرر فتر رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عند الساعة 18:00 مساءً من يوم الأحد 16 جوان، ليتم سحب نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2019 برقم التسجيل، وهو الرقم الذي تحصل عليه الطالب خلال فترة تسجيل الاستدعاء .

موعد سحب نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2019

يترقب ما يفوق عدده 812 ألف من تلاميذ وتلميذات السنة الخامسة ابتدائي، اعتماد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد نتائج السانكيام 2019 مساء اليوم الأحد 16-6-2019، وبعدها إعلان نسبة النجاح، ثم تفعيل رابط موقع استخراج نتائج التعليم الابتدائي عبر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات من أجل سحب نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2019 برقم التسجيل، وكانت مصادر قد تحدثت عن سبب تأخر ظهور النتائج لهذا الوقت بالمقارنة بالأعوام الماضية، وهو ما يرجع لتزامن احتفالات واجازة عيد الفطر مع فترة التصحيح ورصد الدرجات للعام الدراسي الحالي.

موقع استخراج نتائج السانكيام 2019

استخراج نتائج السانكيام 2019 للطلاب و الطالبات من موقع الديوان الوطني للامتحانات وسنوضح لكم قريباً نسبة النجاح وموعد فتح استخراج كشف نقاط شهادة التعليم الابتدائي لأخر العام الدراسي.