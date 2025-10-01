“شرح بالصور”.. رابط منصة الشهادة العامة للتسجيل في منصة كيريو اليابانية 2025 للصف الأول الثانوي لمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي

تُعد منصة كيريو QUREO واحدة من أبرز الأدوات التعليمية الرقمية التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم لتدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي في العام الدراسي 2025 – 2026، وذلك ضمن شراكة تعليمية مع الجانب الياباني تهدف إلى رفع كفاءة الطلاب في المجالات التقنية، وقد أكدت الوزارة أن بوابة الشهادات العامة هي المنفذ الرسمي الذي يمكن من خلاله للطلاب الحصول على بيانات تسجيل الدخول الخاصة بالمنصة، حيث يحصل كل طالب على اسم مستخدم وكلمة مرور بعد استكمال خطوات بسيطة على البوابة، ليتمكن بعدها من الدخول والتفاعل مع المحتوى التعليمي المخصص له.

استخراج بيانات الدخول منصة كيريو QUREO

لكي يتمكن طلاب الصف الأول الثانوي من استخراج بيانات الدخول الخاصة بهم على منصة كيريو QUREO عبر بوابة الشهادات العامة 2025 عليهم اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط بوابة الشهادات العامة 2025 من الموقع الرسمي.

اختيار خيار “التدريب على الذكاء الاصطناعي” المخصص لطلاب الصف الأول الثانوي.

إدخال البريد الإلكتروني الموحد الذي سبق استخدامه عند تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية، وذلك في خانة اسم الحساب.

كتابة كلمة المرور المرتبطة بالحساب.

الضغط على زر “استلام بيانات التدريب” للحصول على بيانات الدخول.

ستظهر صفحة جديدة تتضمن بيانات الطالب الشخصية، وفي الجزء السفلي منها بيانات الدخول لمنصة كيريو (اسم المستخدم وكلمة المرور).

يُفضل نسخ هذه البيانات والاحتفاظ بها في مكان آمن للبدء باستخدام المنصة التعليمية دون أي مشكلات.

شهادة دولية معتمدة

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن إدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن مقررات الصف الأول الثانوي يأتي ثمرة للتعاون مع الجانب الياباني، حيث يتولى المعلمون شرح الجانب النظري داخل الفصول الدراسية، فيما تقدم منصة كيريو QUREO الجانب العملي والتطبيقي، وأوضح الوزير أن هذا البرنامج يندرج ضمن استراتيجية الوزارة لإعداد جيل جديد يمتلك مهارات التفكير المنطقي والابتكار الرقمي والاعتماد على التعلم الذاتي، مشيرًا إلى أن الطلاب سيحصلون في ختام البرنامج على شهادة دولية معتمدة تثبت كفاءتهم في البرمجة والذكاء الاصطناعي، وهو ما يمنحهم فرصًا أوسع للالتحاق بالتعليم الجامعي ومواكبة متطلبات سوق العمل الحديث.