شروط الالتحاق بكلية الحربية 2019 موعد سحب الملفات وكافة الأوراق المطلوبة للتقديم وتفاصيل الدراسة في الكليات

تتابعون في هذه المقالة شروط الالتحاق بكلية الحربية 2019 لطلاب الثانوية العامة والفنية والازهرية والشهادات المعادلة الراغبين في دخول الكليات العسكرية والتخصص في كلية الحربية، وسنوافيكم بجميع تفاصيل شروط القبول بالكليات العسكرية كافة، والتي يجب توافرها كلها دون استثناء في المتقدم للكليات العسكرية وذلك بالإضافة إلي المعاهد العسكرية بعد الثانوية والتي تعتبر أمل العديد من الطلاب الأبطال الراغبين في خدمة وطنهم، تابع هذه المقالة للمزيد من التفاصيل

شروط الالتحاق بكلية الحربية 2019

بالإضافة إلي شروط القبول في المعاهد والكليات العسكرية الأساسية، يجب علي الطلاب الراغبين في دخول الكليات الحربية أن يكونوا حاصلين علي مجموع يمثل 70% فأكثر، وهذا لجميع الشهادات الثانوية، كما يجب ألا يزيد عمر الطالب في الأول من نوفمبر عن 21 عام ، كما يجب علي الطالب اجتياز جميع اختبارات القدرات التي يواجهها.

شروط القبول بالكليات العسكرية 2019

أن يكون الطالب مصري من أب وأم مصريين وألا يكونوا متقدمين علي اي جنسية أخري

ألا يكون الطالب متزوج أو سبق له الزواج، ولا يحق له الزواج إلا بعد التخرج

ألا يكون قد سبق الحكم علي المتقدم في اي قضايا جنائية أو مخلة بالشرف

ألا يكون قد فصل تأديبيا من أي من الجامعات او المعاهد

أن يكون للطالب حسن سير وسلوك

أن يكون الحد الأدني لطول الطالب 170 سم

أن يكون المتقدم لائق طبيا ويخضع للكشف الطبي المقرر إجراءه قبل التقديم

في حال مضي حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة عام كامل يكون مقيد بأحد الكليات، وأن يكون اجتازها بنجاح.

مكان سحب ملف الكلية الحربية

القاهرة مصر الجديدة: الكلية الحربية – العروبة – المطار قسم النزهة

الاسكندرية في المكاتب الفرعية في نادي الفتح الاجتماعي: قسم المنتزه – أبو قير الغربية

مكتب اسيوط بقيادة المنطقة الجنوبية

تم تحديد موعد سحب ملفات الكليات العسكرية بالفعل، وذلك ليبدأ من يوم 7 يوليو الجاري، وسنوافيكم في هذه المقالة بتفاصيل اخر موعد لسحب ملف الكلية الحربية فور الإعلان عنها رسميا.

الاوراق المطلوبة للتقديم للكلية الحربية

القيد العائلي للوالد.

القيد العائلي للجد للوالد.

القيد العائلي للجد للوالدة.

موقع تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية

يتم عبر موقع تنسيق القبول في الكليات والمعاهد العسكرية معرفة التنسيق الخاص بالطلاب، والجدير بالذكر أن الرابط غير مفعل حاليا، ويتم تشغيل الموقع خلال فترة تنسيق القبول في الكليات والمعاهد العسكرية فقط.

مقالات هامة جدا عليك متابعتها

الكلية الحربية وتفاصيلها

يذكر أن مدة الدراسة في الكلية الحربية 4 سنوات جامعية، ويتم خلال الاربع سنوات دراسة المواد المقررة علي الطلاب وهي العلوم الانسانية، العلوم العسكرية الاساسية والعامة، اساسيات علمية هندسية، وتقبل الكلية الحربية العسكرية طلاب الثانوي العام والازهري والشهادات المعادلة من شعبة علمي وادبي، والجدير بالذكر أن تنسيق الكلية الحربية 70% لجميع الشهادات، ويجب ألا يزيد سن المتقدم عن 21 عام في الاول من نوفمبر المقبل.

تمنح البكالوريوس في العلوم العسكرية وأيضا ماجستير العلوم الهندسية، ويمكنه الحصول على الزمالة ودرجة الدكتوراه