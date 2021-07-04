شروط التقديم على المنح الداخلية للطلاب المقيمين في السعودية وطريقة الاستعلام

تتيح وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، منح داخلية للطلاب غير السعوديين المقيمين في المملكة، ضمن المنح الدراسية للطلاب القادمين من الخارج حيث يتم الدارسة في معهد اللغة العربية والمرحلة الجامعية وكذلك الدراسات العليا بالإضافة إلي منحة المزايا المالية المقررة نظاما، وأتاحت الوزارة إمكانية التقديم على هذه المنحة من الطلاب غير السعوديين المقيمين في المملكة حسب عدد من الشروط، كما وفرت إمكانية الاستعلام عن نتيجة هذه المنح للطلاب الذين تقدموا بطلبات للحصول على المنح الداخلية ومعرفة هل تم قبولهم من عدمه.

ونتعرف في التقرير التالي على طلب منحة داخلية حكومية للطلب غير السعوديين المقيمين في السعودية، بالإضافة إلى طريقة الاستعلام على المنح الداخلية للطلاب المقيمين وكيفية الاستعلام عن المنح الداخلية في الجامعات السعودية، وشروط التقديم على المنح الداخلية للطلاب المقيمين وغيرها من المعلومات.

طلب منحة داخلية حكومية للطلبة المقيمين في المملكة

أجرت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية العديد من التحديثات للخدمات المقدمة للطلاب غير السعوديين المقيمين في المملكة، حيث وفرت لهم إمكانية الحصول علي منح دراسية حكومية، في آطار حرص السلطات في المملكة العربية السعودية على التعليم وتوسيع المدارك الفكرية، ويمكن التقديم علي طلب منحة دراسية للطلاب غير السعوديين بشكل إلكتروني بشرط استيفاء الشروط للحصول على موافقة وزارة التعليم عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول مباشرة إلي رابط طلب المنح للطلاب غير السعوديين المقيمين في السعودية.

إدخال البيانات المطلوبة في طلب التقديم للمنحة بشكل دقيق والتأكد من صحتها.

والضغط على أيقونة الإرسال ويمكن للطالب من فترة إلى فترة التأكد من القبول من عدمه.

استعلام منح داخلية للطلبة غير السعوديين المقيمين في المملكة

يمكن للطلاب غير السعوديين المقيمين في المملكة العربية السعودية، الذين تقدموا لطلب منح داخلية، بشكل إلكتروني أو عن طريق التواصل مع إدارة الجامة عن طري إتباع الخطوات التالية:

الدخول مباشرة إلى رابط متابعة الطلب من خلال البريد الإلكتروني أو عن طريق الرسائل النصية.

إدخال رقم الطلب الخاص بالمنحة بعد الحصول عليه بعد التقديم االطلب بشكل إلكتروني.

تظهر نتيجة المرغوب الاستعلام عنه بالموافقة على الطلب من عدمه.

الاستعلام عن المنح الداخلية من خلال الموقع الإلكتروني للجامعات

توفر الجامعات في المملكة العربية السعودية، إمكانية الاستعلام عن المنح الداخلية للطلاب غير المقيمين بشكل إلكتروني عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول مباشرة إلي الموقع الإلكتروني للجامعة التي تم التقديم إليها بطلب منحة داخلية فيها.

التوجه إلى بوابة القبول لغير السعوديين المقيمين ومنها يتم الضغط على خيار الاستعلام عن طلب.

كتابة الرقم المدني للطالب في المكان المخصص ومنها يتم الضغط على أيقونة البحث لتظهر نتيجة الاستعلام.

شروط التقديم على المنح الداخلية للطلاب المقيمين في المملكة

وضعت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، العديد من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين على المنح الداخلية للطلاب المقيمين في المملكة العربية السعودية والتي جاءت على النحو التالي: