شروط التقديم في الكليات الحربية 2019

يكثر البحث في هذه الأيام من طلاب الثانوية العامة والأزهرية على شروط التقديم في الكلية الحربية 2019 فيريدون معرفة الأوراق المطلوبة للتقديم والموعد المحدد لسحب الملفات وذلك لطلاب الشهادة الثانوية بنوعيها (العامة أو الأزهرية أو الشهادات المعادلة) خصوصاً بعد انتهاء جميع الطلاب من امتحانات الثانوية العامة وذلك لان هذه الكليات ذات شأن لأنها تكون من أهم الكليات العسكرية لما تحمله من مستقبل مرموق فلذلك يأمل الكثير من الطلاب في القبول بها.

وفي وقتنا هذا قام الفريق محمد زكى وهو القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى بالتصديق على الإعلان الرسمي عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكلية الحربية من الناجحين في الثانوية العامة والأزهرية والشهادات الثانوية الصناعية والشهادات المعادلة وذلك من خلال المؤتمر الصحفي الذي قام به مدير الكلية الحربية ومدير مكتب التنسيق الخاص بقبول الكليات والمعاهد العسكرية.

شروط التقديم في الكلية الحربية 2019