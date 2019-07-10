شروط التقديم في الكليات الحربية 2019

يكثر البحث في هذه الأيام من طلاب الثانوية العامة والأزهرية على شروط التقديم في الكلية الحربية 2019 فيريدون معرفة الأوراق المطلوبة للتقديم والموعد المحدد لسحب الملفات وذلك لطلاب الشهادة الثانوية بنوعيها (العامة أو الأزهرية أو الشهادات المعادلة) خصوصاً بعد انتهاء جميع الطلاب من امتحانات الثانوية العامة وذلك لان هذه الكليات ذات شأن لأنها تكون من أهم الكليات العسكرية لما تحمله من مستقبل مرموق فلذلك يأمل الكثير من الطلاب في القبول بها.
وفي وقتنا هذا قام الفريق محمد زكى وهو القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى بالتصديق على الإعلان الرسمي عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكلية الحربية من الناجحين في الثانوية العامة والأزهرية والشهادات الثانوية الصناعية والشهادات المعادلة وذلك من خلال المؤتمر الصحفي الذي قام به مدير الكلية الحربية ومدير مكتب التنسيق الخاص بقبول الكليات والمعاهد العسكرية.
شروط التقديم في الكلية الحربية 2019
- ان يكون الطالب لديه شهادة الثانوية العامة او الثانوية الأزهرية او شهادات المعادلة وذلك بقسميها العلمي والأدبي.
- لا يسمح ان يقل المجموع عن 70 % فأكثر ولا يسمح ان يزيد السن في 1 / 11 / 2019 عن 21 سنة .
- شرط اساسي ان يكون الطالب ووالديه وأجداده يحملان الجنسية المصرية.
- يمكن ان يتقدم الطالب الحاصل على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها منذ أكثر من عام واحد ولكن بشرط أن يكون قد تقيد بإحدى الكليات الجامعية أو المعاهد وأن يكون تم اجتيازه السنة الدراسية المقيد بها بنجاح اما بخصوص الطلبة للعام 2017 فيسمح لهم بالتقدم للكلية الجوية فقط.
- حاصل على حسن سير وسلوك.
- ألا يكون قد تم الحكم عليه بجريمة جنائية مخلة بالشرف.
- يجب أن يكون غير متزوجاً أو سبق له الزواج ويجب ان يتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته.
- ألا يكون قد استقال من كلية أو حكم عليه بالفصل تأديبياً من أي كلية – او معهد عسكري – او مدرسة عسكرية.
- ألا يكون قد تم اعفائه من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية .
- ألا يقل الطول للذكور لكل الكليات الحربية 2019 عن 170 سم.
- أن يكون لائقاً بدنياً وطبياً وذلك وفقاً للشروط الخاصة باللياقة الطبية والتي سيقررها القومسيون الطبي للقوات المسلحة ولا يجب أن يتم إعادة الكشف الطبي للطالب نفسه قي نفس الدفعة المتقدمة في نفس العام.
- يجب ان يتخطى اختبارات اللياقة البدنية وينجح بها بتفوق ولا يجوز إعادتها كما ذكرنا بالبند السابق.
- النجاح في تخطي قفزة الثقة في حمام السباحة وذلك من ارتفاع حوالي 7.5 متراً وبشرط ان لا يتردد ويجتازها من المرة الأولى.
- ان ينجح في المعلومات العامة عن مصر.
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