شروط التقديم في الكليات العسكرية والحد الأدنى للقبول في كلية علي الصباح العسكرية

شروط التقديم في الكليات العسكرية بالكويت..والحد الأدنى للقبول في كلية علي الصباح العسكرية

يود الكثير من الطلبة والطالبات داخل دولة الكويت الإلتحاق بالجيش الكويتي بعد تخرجهم من الثانوية العامة، وقد وضعت الكليات العسكرية عدة شروط يجب توافرها فيمن يريد الإلتحاق بالكليات العسكرية لكي يتم قبوله، كما أنها وضعت نسبة قبول معينة، وأحد أبرز الكليات العسكرية في الكويت هي كلية علي الصباح العسكرية، وسنقوم في هذه المقالة بذكر شروط القبول في الكليات العسكرية بشكل عام، وتوضيح الوثائق المطلوبة ونسبة القبول في كلية علي الصباح العسكرية بشكل خاص.

شروط التقديم في الكليات العسكرية في الكويت:

يجب أن يكون الطالب حامل للجنسية الكويتية ومقيم بداخل الكويت. يجب أن يكون كلا من الأب والأم كويتي الجنسية. يجب أن يكون حسن السير والسلوك وليس لديه أي سجل جنائي داخل المحاكم القضائية الكويتية. يجب أن يكون الطالب يمتلك شهادة موثقة من وزارة التربية الكويتية بحصوله على مؤهل مناسب يمكنه من الإنضمام إلى الكليات العسكرية. يجب أن يكون لائق بدنيا. على الطالب أن يكون سليم من الناحية النفسية. ومن الضروري أن يتخطى كافة الإختبارات التي تجريها الكليات العسكرية سواء كانت إختبارات القدارات أو القبول. قد لا يتم قبول الطالب إذا تعرض للفصل من أحد الجهات من قبل.

ما هي الوثائق والأوراق المطلوبة للتقديم في كلية علي الصباح العسكرية؟

صورة وأصل لشهادة الجنسية الكويتية لكل من الطالب ووالديه. عدد 3 صورة من شهادة المؤهل الدراسي للطالب موثقة من وزارة التربية الكويتية. عدد ثماني صور شخصية للطالب مقاس 4 في 6 وهو مرتديا كل من الغترة والعقال. يجب إحضار شهادة ميلاد الطالب بالإضافة إلى ثلاث صور لها. شهادة حسن سير وسلوك.

ما هو الحد الأدنى للقبول في كلية علي الصباح العسكرية؟