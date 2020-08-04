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شروط القبول المعهد الفني للتمريض بالدقهلية 2020

بواسطة شهاب
المعهد الفني للتمريض بالدقهلية نظام الدراسة بالمعهد الفني للتمريض بالدقهلية

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدور الأول لامتحانات الثانوية العامة 2020م، ليبحث الطلاب عن إعلان التنسيق لهذا العام، ويتوجه بعض إلى معاهد التمريض، ولا سيما أن سوق العمل في حاجة ماسة لأطقم التمريض بالمستشفيات العامة والخاصة، لذلك فسوف نوفر المعلومات الكافية عن المعهد الفني للتمريض بالدقهلية خلال السطور التالية .

1 المعهد الفني للتمريض بالدقهلية – شربين
2 المؤهلات التي يتم قبولها بالمعهد ونظام الدراسة
3 اعتمادات المعهد الفني للتمريض بالدقهلية

المعهد الفني للتمريض بالدقهلية – شربين

  • تم إنشاء المعهد عام 2017م .
  • يتبع المعهد جمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية .
  • يقع المعد في مدينة شربين بالدقهلية .
  • يتم قبول الطلاب بالمعهد عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد .
  • مدة الدراسة بالمعهد سنتان دراسيتان .
  • يمنح خريج المعهد درجة الدبلوم الفني للتمريض .
  • يتدرب الطلاب 36 أسبوعيًا لمدة 6 أشهر .
  • التدريس باللغة الانجليزية بالإضافة لبعض المقررات التي تدرس باللغة العربية .

المؤهلات التي يتم قبولها بالمعهد ونظام الدراسة

  • طلاب الثانوية العامة ( علمي علوم ) أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية .
  • يقبل المعهد الطلاب الوافدين بنفس الشروط ووفق القواعد التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات .
  • تسير الدراسة بالمعهد بنظام الساعات المعتمدة .
  • تخضع امتحانات المعهد لإشراف وزارة التعليم العالي .
  • تعتمد شهادة التخرج من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
  • رابط صفحة المعهد على الفيس بوك ( إضغط هنا )

اعتمادات المعهد الفني للتمريض بالدقهلية

  • المعهد معتمد من وزارة التعليم العالي عام 2017م.
  • حاصل على موافقة لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 2016/10/16م .
  • حاصل على موافقة لجنة فحص وطلبات إنشاء المعاهد الخاصة بتاريخ 2017/08/12م .
  • يلتزم المعهد بتطبيق اللائحة الداخلية الموحدة للمعاهد الفنية للتمريض بتاريخ 2016/07/09م .

شهاب

محرر في العديد من المواقع الاخبارية وخبير تربوي وحاصل الدراسات العليا في علم التربية ونظم المعلومات .

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