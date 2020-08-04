شروط القبول المعهد الفني للتمريض بالدقهلية 2020

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدور الأول لامتحانات الثانوية العامة 2020م، ليبحث الطلاب عن إعلان التنسيق لهذا العام، ويتوجه بعض إلى معاهد التمريض، ولا سيما أن سوق العمل في حاجة ماسة لأطقم التمريض بالمستشفيات العامة والخاصة، لذلك فسوف نوفر المعلومات الكافية عن المعهد الفني للتمريض بالدقهلية خلال السطور التالية .

المعهد الفني للتمريض بالدقهلية – شربين

تم إنشاء المعهد عام 2017م .

يتبع المعهد جمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية .

يقع المعد في مدينة شربين بالدقهلية .

يتم قبول الطلاب بالمعهد عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد .

مدة الدراسة بالمعهد سنتان دراسيتان .

يمنح خريج المعهد درجة الدبلوم الفني للتمريض .

يتدرب الطلاب 36 أسبوعيًا لمدة 6 أشهر .

التدريس باللغة الانجليزية بالإضافة لبعض المقررات التي تدرس باللغة العربية .

المؤهلات التي يتم قبولها بالمعهد ونظام الدراسة

طلاب الثانوية العامة ( علمي علوم ) أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية .

يقبل المعهد الطلاب الوافدين بنفس الشروط ووفق القواعد التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات .

تسير الدراسة بالمعهد بنظام الساعات المعتمدة .

تخضع امتحانات المعهد لإشراف وزارة التعليم العالي .

تعتمد شهادة التخرج من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

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اعتمادات المعهد الفني للتمريض بالدقهلية