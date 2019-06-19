شروط القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض والتنسيق للعام الدراسي 2019 – 2020

يبحث طلاب الصف الثالث الإعدادي عن شروط القبول في مدارس التمريض للعام الدراسي القادم في مختلف المحافظات، كما يأمل الطلاب من البنين والإناث القبول في تلك المدارس من أجل ضمان مستقبلها، كما يترقب أولياء الأمور موعد تقديم الملفات وشروط القبول بعد الانتهاء من المرحلة الإعدادية.
كما صرحت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي لها توضح شروط القبول في مدارس التمريض الثانوية للعام الدراسي 2019 – 2020، كما يذكر أن مدة الدراسة 5 سنوات متتالية، حيث يدرس الطالب 3 سنوات ثانوية في البداية ومن ثم يأخذ سنتين دراسة معهد تمريض.
شروط القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض
- أن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية وحَسن السير والسلوك.
- حصول الطالب علي شهادة الإعدادية الحديثة في اللغة الانجليزية.
- القبول طبقا لأعلي الدرجات المتقدمة، حيث يتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من عملية التنسيق.
- يتراوح الفصل الدراسي ألي 30 طالب أو طالبة
- ان يكون المتقدم حاصل علي شهادة الابتدائية والإعدادية من نفس المحافظة الذي يقدم فيها، حيث لكل مركز من المحافظة لها تنسيقها الخاص.
- لا يقل سن المتقدم 15 عام ولا يزيد عن 18 عام.
- الا تكون الطالبة متزوجة، ولا يجوز الجواز طوال فترة الدراسة ( خمس سنوات ).
- اجتياز الاختبارات التالية :
- الاختبار النفسي
- اختبار الإملاء في اللغة العربية ( يشترط الحصول علي 7 درجات من أصل 10 درجات )
- اختبار في اللغة الانجليزية ( يشترط الحصول علي 7 درجات من أصل 10 درجات )
- العبور في كشف الهيئة ( حسن المظهر – سلامة النطق – التناسق بين الوزن والطول )
- الاختبار الطبي ( وهذا يقوم به القومسيون الطبي داخل المحافظة )
- الاختبار الشخصي ( قوة الملاحظة – اللباقة في الكلام )
- في حالة اجتياز الطالب او الطالبة يتعهد ولي أمر بالتوقيع علي تعهد بتكليف الطلاب داخل المحافظة أو خارجها حسب حالة العمل.
- عدم النقل خلال الفترة الدراسية من مدرية إلي أخري.
التعليقات