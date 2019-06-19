شروط القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض والتنسيق للعام الدراسي 2019 – 2020

يبحث طلاب الصف الثالث الإعدادي عن شروط القبول في مدارس التمريض للعام الدراسي القادم في مختلف المحافظات، كما يأمل الطلاب من البنين والإناث القبول في تلك المدارس من أجل ضمان مستقبلها، كما يترقب أولياء الأمور موعد تقديم الملفات وشروط القبول بعد الانتهاء من المرحلة الإعدادية.

كما صرحت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي لها توضح شروط القبول في مدارس التمريض الثانوية للعام الدراسي 2019 – 2020، كما يذكر أن مدة الدراسة 5 سنوات متتالية، حيث يدرس الطالب 3 سنوات ثانوية في البداية ومن ثم يأخذ سنتين دراسة معهد تمريض.

شروط القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض