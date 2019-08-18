 التخطي إلى المحتوى

شروط القبول في البرنامج الطبي الموسع بطب عين شمس لعام 2019-2020

كتب هاجرفي آخر تحديث
شروط القبول في البرنامج الطبي الموسع بطب عين شمس لعام 2019-2020
شروط القبول في البرنامج الطبي الموسع بطب عين شمس لعام 2019-2020

أعلنت كلية الطب جامعة عين شمس عن برنامج الطب الموسع وهو عبارة عن برنامج طبي بنظام الساعات المعتمدة لعام الدراسي الجديد 2019-2020م، يُطلق عليه برنامج طبي موسع بنظام الوحدات المتكاملة وقامت الجامعة بتحديد الشروط اللازمة من أجل قبول الطالب بهذا البرنامج ومن أهم الشروط أن يكون الطالب مرشحًا لكلية الطب بجامعة عين شمس عبر مكتب التنسيق لهذا العام .

شروط القبول في برنامج الطب الموسع في طب عين شمس

تلك الشروط من أجل القبول في البرنامج الطبي الموسع في كلية الطب جامعة عين شمس :

  • أن يكون الطالب مرشحًا من قبل مكتب التنسيق المصري وحاصل على الثانوية العامة المصرية شعبة علمي علوم أو من إحدى كليات الطب في الجامعات الحكومية الأخرى وفقًا إلى الحد الأدنى لقطاع الطب .
  • إجراء الطالب الاختبارات الخاصة بالبرنامج الطبي الموسع وتتضمن (اختبار اللغة الإنجليزية -اختبار السمة الشخصية والتحدث بالإنجليزية- اختبار مهارات الحاسوب ) .
  • على الطلاب الراغبين للتقدم للبرنامج التوجه لإدارة شئون الطلاب بكافة المستندات والقيام بتعبئة النموذج .
  • تقديم شهادة إتقان اللغة الإنجليزية من جهة ذات قوة يوافق عليها مجلس الكلية .
  • لا يجوز التقدم للبرنامج الطلاب المفصولين من أي جامعة خاصة أو حكومية .

وأيضًا يُسمح للطلاب الوافدين والحاصلين على شهادة الثانوية العامة شعبة علمي علوم ممن قد تم توزيعهم من قبل إدارة الوافدين في الوزارة أو للطلاب المحولين من كليات طب بشرط المطابقة مع القواعد والشروط التي وضعها مجلس الكلية حيث لا تتجاوز نسبة المقبولين الحد الأدنى المسموح به لأنه سوف يتعارض مع جودة التعليم .

سوف يهمك:

عن الكاتب

هاجر

كاتبة ومدونة مصرية حاصلة على ماجستير الإعلام قسم الصحافة أحب الكتابة العلمية والتقنية والخبرية

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.