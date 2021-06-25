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شروط القبول في جامعة الملك عبد العزيز 1443 انتساب وطريقة التسجيل

بواسطة عزت محمد
طريقة التقديم شروط القبول في جامعة الملك عبد العزيز 1443

قامت جامعة الملك عبد العزيز والتي تعتبر من أكبر وأعرق الجامعات بالمملكة العربية السعودية، بالإعلان عن شروط القبول في جامعة الملك عبد العزيز 1443، وطريقة التقديم للطلاب المتقدمين للتسجيل بالجامعة بالعام الدراسي الجديد 1443 من خريجي الثانوية العامة، حيث تعتبر جامعة الملك عبد العزيز من أكبر الجامعات التي تضم مختلف التخصصات، وتسعى الجامعة بصورة مستمرة من خلال جهودها المبذولة، لتطوير ما تقوم بتطبيقه من سياسة تعليمية، تهدف إلى تخريج طلاب مؤهلين للانضمام لسوق العمل والمنافسة، وتقوم الجامعة وفقًا لما أعلنته باستقبال طلبات التقديم المسجلة بصورة إلكترونية من خلال منصة الجامعة.

1 شروط القبول في جامعة الملك عبد العزيز 1443
2 التقديم في جامعة الملك عبد العزيز 1443

شروط القبول في جامعة الملك عبد العزيز 1443

تضع جامعة الملك عبد العزيز للطلاب المتقدمين للتسجيل في برنامج الانتساب الذي تنظمه الجامعة، عدد من الشروط التي يتم بناء عليها قبول الطلاب المتقدمين للتسجيل في برنامج الجامعة المستحدث، ومن بين الشروط التي تم إعلانها من إدارة الجامعة الآتي:

  • أن يكون الطالب حامل للشهادة الثانوية أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.
  • يجب أن يتمكن الطلاب من اجتياز السنة التحضيرية، ليكون أمامه الفرصة لاستكمال الدراسة الجامعية وإنهائها.
  • يجب على الطلاب الحاصلين على الشهادات من خارج المملكة، أن يقوموا باعتمادها من الجهات المسؤولة بالدولة قبل تقديمها.
  • الحد الأدنى لنسبة النجاح المطلوبة في المرحلة الثانوية هي 60%.
  • الحد الأقصى للفترة المسموحة بين حصول الطالب على الشهادة الثانوية وبين التقديم في الجامعة هي سنتين لا أكثر.
  • تقوم الجامعة بقبول الطلبات المقدمة من الطلاب من العاملين بالجهات الخاصة أو الحكومية.
  • يشترط في الحالة السابقة، أن يقوم الطالب بتقديم موافقة كتابية من جهة العمل، تسمح له بالدراسة في الجامعة.
رسوم الدراسة
شروط القبول في جامعة الملك عبد العزيز 1443

التقديم في جامعة الملك عبد العزيز 1443

أعلنت لجنة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبد العزيز، أن طلبات التقديم والتسجيل المقدمة من الطلاب، لحجز مقعد بالجامعة للعام الدراسي الجديد، يتم قبولها فقط من خلال منصة الجامعة الإلكترونية، بحيث يمكن للراغبين التقديم من خلال اتباع الخطوات التالية:

  1. قم بالدخول على رابط منصة جامعة الملك عبد العزيز الإلكترونية
  2. قم من النافذة بالدخول على بوابة القبول الموحد.
  3. قم بالنقر على تسجيل طلب جديد
  4. قم في النافذة التي سيتم فتحها بإدخال جميع البيانات المطلوبة
  5. قم بمراجعة البيانات المدخلة للتأكد من صحتها
  6. قم باستكمال الطلب مع رفع جميع المستندات والأوراق المطلوبة
  7. قم باستكمال تقديم الطلب.
  8. الرسوم المفروضة تعادل 3000 ريال سعودي للفصل الواحد، وترتفع خلال العام الدراسي كامل حتى 6 آلاف ريال سعودي.
عزت محمد

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