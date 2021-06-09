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شروط القبول في كلية التقنية العالمية للطيران .. وخطوات التقديم في الكلية

بواسطة دعاء أشرف
كلية التقنية العالمية للطيران كلية التقنية العالمية للطيران

تعتبر الكلية التقنية لعلوم الطيران، من الكليات الحكومية الهامة بالمملكة العربية السعودية، حيث أنها تقوم بتخريج دفعات عديدة من الطلاب المتميزين، الذين يتخصصون في علوم الطيران، وقد فتحت الكلية باب القبول فيها لجميع طلاب المرحلة الثانوية.

ويوجد بتلك الكلية عدد كبير من المميزات، والتي تتمثل في مدة الدراسة فيها 3 سنوات ، ومنح عدد من الحوافز المالية للطلاب خلال دراساتهم ، كما توفر لهم المواصلات والسكن وعلاج مجاني عندما يحتاجون له بالإضافة لفرص العمل من المستوى الفني والتقني.

1 ضوابط وشروط القبول بالكلية التقنية لعلوم الطيران
2 كيفية تقديم الطلاب في الكلية العالمية لعلوم الطيران

ضوابط وشروط القبول بالكلية التقنية لعلوم الطيران

وضعت تلك الكلية مجموعة من الشروط، بالنسبة لجميع الطلاب الذين يرغبون في الالتحاق والدراسة فيها وشروطها هي.

  • القبول لجميع طلاب ثانوي عام، ولا تزيد مدة التخرج من الدراسة بالثانوية عن 5 سنوات.
  • سيفتح باب التقديم لمن هم سعوديين الأصل من الطلاب، أو من هم من أم سعودية.
  • سيقبل الطلبة الذين أنهوا اختبارهم التحصيلي بمركز قياس الوطني وهيئة تقويم التعليم.
  • النجاح في اختبار القدرات عبر مركز قياس .

وهناك عدد كبير من التخصصات التي قد يلتحق بها الطالب، مثل دبلوم هندسة صيانة الطائرات بالنسبة لتخصص ميكانيكا ، أو بتخصص هياكل ومحركات، وهندسة صيانة الطائرات الإلكترونيات، ودبلوم هندسة نظم الطائرات بدون طيار، الميكانيكا وهندسة نظم الطائرات بدون الطيار الإلكترونيات، دبلوم هندسة نظم الطائرات  بدون طيار الاتصالات.

كلية التقنية العالمية للطيران
كلية التقنية العالمية للطيران

كيفية تقديم الطلاب في الكلية العالمية لعلوم الطيران

عندما يرغب الطالب في التقديم على تلك الكلية ، لابد أن يتبع مجموعة من الخطوات اليسيرة التي تتمثل فيما يلي.

  1. سجل دخولك على موقع الكلية التقنية لعلوم الطيران.
  2. ثم وافق على الأحكام والشروط وأنقر على ما يلي.
  3. لابد أن يسجل الطالب بياناته على الموقع حتى يستطيع التقديم.
  4. اكتب المعلومات الأتية مثل البريد الإلكتروني واسم الطالب ورقم جواله.
  5. دون هويتك الوطنية ورمز المرور.
  6. أضغط على إنشاء الحساب بعد أن تنقل رمز التحقق.
  7. يتم الدخول على الكلية ويمكنك التقديم فيها.

دعاء أشرف
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