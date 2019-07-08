شروط سحب ملف الكلية الحربية 2019 وموعد التقديم وتنسيق القبول لطلاب الثانوية العامة والازهرية والفنية رسميا

نتابع معكم شروط سحب ملف الكلية الحربية 2019 للدفعة الجديدة المتقدمة للكليات الحربية بكافة فروعها وموعد السحب والتقديم، فقد تم الإعلان رسميا من وزارة الدفاع المصرية أنها تقبل دفعات جديدة من المتقدمين في صفوفها من الطلاب الشباب المصريين، وقد تم الإعلان عن شروط الكليات الحربية والاوراق المطلوبة في ملف التقديم رسميا للطلاب المتقدمين، والتقديم متاح لجميع حملة الثانوية العامة والأزهرية والفنية وما يعادلهم، وتم تحديد أماكن بيع الملفات وسعرها ايضا، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج للمزيد حول مواعيد تقديم الكلية العسكرية للعام الحالي وأيضا وشروط التقديم في الكليات العسكرية والحربية.
شروط سحب ملف الكلية الحربية
تم الإعلان عن موعد سحب ملفات الكليات الحربية 2019 رسميا وهو من المقرر أن يبدا يوم 11 يونيو، ويتم سحب الملفات من مكتب التنسيق الخاص بالكلية الحربية، كما يتم سحب الملفات يوم 27 يوليو من مكتب تنسيق نادي الفتح الاجتماعى بقيادة المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية وأيضا من مكتب تنسيق أسيوط بقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية،والجدير بالذكر أنه قد تم تحديد موعد لإيقاف سحب الملفات والذي يتم في منتصف اغسطس القادم، تابعونا للمزيد من التفاصيل حول الشروط.
شروط الكليات الحربية 2019-2020
- أن يكون الطالب مصري من أب وام مصريين
- ألا يكون اي من اقارب الدرجة الأولي او الطالب شخصيا متقدمين للحصول علي جنسيات اخري
- أن يكون حاصل علي الشهادة الثانوية في العام الحالي أو العام الماضي 2018
- أن يكون قد أدي الحد الأدني للقبول في الكليات “يتم تحديد تنسيق الكليات الحربية قريبا”
- أن يكون الطالب مقيد في احد الكليات أو المعاهد إن كان حاصل علي الشهادة الثانوية منذ عام واحد
- أن يكون قد صار ناجحا في السنة الدراسية المقيد بها سواء كانت الثانوية العامة او اولي كلية
- أن يكون للطالب حسن سير وسلوك وألا يكون قد فصل تأديبيا في اي عام مضي
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بالفعل في جريمة جنائية أو مخلة بالشرف
- ألا يكون الطالب متزوج أو سبق له الزواج، كما يجب عليه ألا يتزوج طوال مدة دراسته في الكليات الحربية
- اجتياز اختبارات القدرات والاختبارات العامة للقبول
مقالات هامة جدا عليك متابعتها
- كلية الشرطة 2019-2020 موعد تقديم الضباط المتخصصين وشروط قبول كلية الشرطة وكافة التخصصات وجميع اختبارات القبول بنين وبنات
- مصاريف الجامعات الخاصة 2019-2020 أسعار كليات جامعة (6 أكتوبر، فاروس، الجامعة الروسية) تنسيق القبول بالكليات الخاصه علمي وأدبي
- تنسيق الثانوية الازهرية 2019 علمي بنين وبنات وجميع الكليات المتاحة لطلاب الازهر الشريف “هندسة، طب، علوم، لغات، تربية، شريعة وقانون وغيرهم”
- دليل المعاهد والكليات العسكرية 2019-2020 شروط التقديم والتنسيق..اماكن ومواعيد سحب ملفات التقديم والقبول
اختبارات القدرات للقبول في الكليات الحربية
|اختبارات اللياقة البدنية
|يجب أن يتم اجتيازه بنجاح وتفوق “لا يعاد”
|اختبار قفزة الثقة
|من ارتفاع 7.5 متر “لا يعاد”
|اختبارات نفسية
|“لا يعاد”
|اختبارات معلومات عامة عن مصر
|_
|كشف الهيئة
|_
|الكشف الطبي
|_
تنسيق الكليات الحربية 2019
يجب أن يكون الطالب المتقدم للكليات الحربية حاصل علي مجموع يوازي 70%، وهذا للشهادات الثانوية العامة والازهرية والفنية وما يعادلها، ويجب ألا يزيد سن المتقدم عن 21 سنة في 1 نوفمبر 2019.
ملف تقديم الكلية الحربية 2019-2020
يتم سحب ملف تقديم الكليات الحربية عن طريق بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتقدم، ويجب أن يكون الطالب بنفسه حاضر لشراء الملف، وسعره 100 جنيه مصري، ويجب أن يكون المتقدم مرتدي لملابس مناسبة مع حلاقة الشعر والذقن.
شروط سحب ملف الكليه الحربيه “الفنية العسكرية”
تقبل الكلية الفنية العسكرية الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة علمي رياضة فقط وأيضا طلاب شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة علمي، بشرط أن يكون الطالب قد تحصل في مادتي «الفيزياء والرياضيات» على 70 % فأكثر، وألا تزيد السن في 1 – 11 –2019 على 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 92 % فأكثر.
التعليقات
اخر ميعاد سحب الملف امتي ان شاء الله
موعد سحب ملف الكليه الحربيه
ميعاد سحب الملفات
موعد السحب 2019وميعاد اخر السحب
انا في المعهد العالي للعلوم الإداريه بسوهاج شعبة إدارة اعمال ينفع اقدم
لسحب ملف من المعهد الفني للقوات المسلحه لازم اسحبه من الكلبه الحربيه و لا من المعهد نفسه؟
ازاي بدأ 11/6 ؟؟
ثواني ازاى 11 يونيو يعني معني كده ان السحب شغال
هل يتم قبول الحاصلين علي الثانوية العامة منازل
ماهى نوعيه الاسىلة عن مصر مثلا او نوعيه الاسىلة العامه
انا ابني فى معهد الالسن تخصص تجار ينفع يقدم
احلي حاجه هي الحربيه
اخر ميعاد سحب الملف
سعر الملف ليس ١٠٠ جنيه ولكنه كان العام الماضى ب ٢٠٠ جنيه اعتقد انه لن يتم تخفيض قيمه سحب الملف عن العام الماضى
يعني الموعد بدأ ولا لسه هيبدأ 27
امتي موعد استلام الملفات هيبدا