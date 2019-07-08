شروط سحب ملف الكلية الحربية 2019 وموعد التقديم وتنسيق القبول لطلاب الثانوية العامة والازهرية والفنية رسميا

نتابع معكم شروط سحب ملف الكلية الحربية 2019 للدفعة الجديدة المتقدمة للكليات الحربية بكافة فروعها وموعد السحب والتقديم، فقد تم الإعلان رسميا من وزارة الدفاع المصرية أنها تقبل دفعات جديدة من المتقدمين في صفوفها من الطلاب الشباب المصريين، وقد تم الإعلان عن شروط الكليات الحربية والاوراق المطلوبة في ملف التقديم رسميا للطلاب المتقدمين، والتقديم متاح لجميع حملة الثانوية العامة والأزهرية والفنية وما يعادلهم، وتم تحديد أماكن بيع الملفات وسعرها ايضا، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج للمزيد حول مواعيد تقديم الكلية العسكرية للعام الحالي وأيضا وشروط التقديم في الكليات العسكرية والحربية.

شروط سحب ملف الكلية الحربية

تم الإعلان عن موعد سحب ملفات الكليات الحربية 2019 رسميا وهو من المقرر أن يبدا يوم 11 يونيو، ويتم سحب الملفات من مكتب التنسيق الخاص بالكلية الحربية، كما يتم سحب الملفات يوم 27 يوليو من مكتب تنسيق نادي الفتح الاجتماعى بقيادة المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية وأيضا من مكتب تنسيق أسيوط بقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية،والجدير بالذكر أنه قد تم تحديد موعد لإيقاف سحب الملفات والذي يتم في منتصف اغسطس القادم، تابعونا للمزيد من التفاصيل حول الشروط.

شروط الكليات الحربية 2019-2020

أن يكون الطالب مصري من أب وام مصريين ألا يكون اي من اقارب الدرجة الأولي او الطالب شخصيا متقدمين للحصول علي جنسيات اخري أن يكون حاصل علي الشهادة الثانوية في العام الحالي أو العام الماضي 2018 أن يكون قد أدي الحد الأدني للقبول في الكليات “يتم تحديد تنسيق الكليات الحربية قريبا” أن يكون الطالب مقيد في احد الكليات أو المعاهد إن كان حاصل علي الشهادة الثانوية منذ عام واحد أن يكون قد صار ناجحا في السنة الدراسية المقيد بها سواء كانت الثانوية العامة او اولي كلية أن يكون للطالب حسن سير وسلوك وألا يكون قد فصل تأديبيا في اي عام مضي ألا يكون قد سبق الحكم عليه بالفعل في جريمة جنائية أو مخلة بالشرف ألا يكون الطالب متزوج أو سبق له الزواج، كما يجب عليه ألا يتزوج طوال مدة دراسته في الكليات الحربية اجتياز اختبارات القدرات والاختبارات العامة للقبول

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اختبارات القدرات للقبول في الكليات الحربية

اختبارات اللياقة البدنية يجب أن يتم اجتيازه بنجاح وتفوق “لا يعاد” اختبار قفزة الثقة من ارتفاع 7.5 متر “لا يعاد” اختبارات نفسية “لا يعاد” اختبارات معلومات عامة عن مصر _ كشف الهيئة _ الكشف الطبي _

تنسيق الكليات الحربية 2019

يجب أن يكون الطالب المتقدم للكليات الحربية حاصل علي مجموع يوازي 70%، وهذا للشهادات الثانوية العامة والازهرية والفنية وما يعادلها، ويجب ألا يزيد سن المتقدم عن 21 سنة في 1 نوفمبر 2019.

ملف تقديم الكلية الحربية 2019-2020

يتم سحب ملف تقديم الكليات الحربية عن طريق بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتقدم، ويجب أن يكون الطالب بنفسه حاضر لشراء الملف، وسعره 100 جنيه مصري، ويجب أن يكون المتقدم مرتدي لملابس مناسبة مع حلاقة الشعر والذقن.

شروط سحب ملف الكليه الحربيه “الفنية العسكرية”

تقبل الكلية الفنية العسكرية الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة علمي رياضة فقط وأيضا طلاب شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة علمي، بشرط أن يكون الطالب قد تحصل في مادتي «الفيزياء والرياضيات» على 70 % فأكثر، وألا تزيد السن في 1 – 11 –2019 على 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 92 % فأكثر.