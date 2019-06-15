شروط مدارس الانتاج الحربي 2019 بعد الاعدادية وموعد التقديم والأوراق المطلوبة

تم الإعلان عن شروط مدارس الانتاج الحربي 2019 بعد الاعدادية، فقد صرح رئيس قطاع التدريب في وزارة الإنتاج الحربي، المهندس ياسر سعودي، أن قطاع التدريب في مدارس الانتاج الحربي للتكنولوجيا المصرية يقبل الطلاب بعد آداء امتحانات الشهادة الاعدادية، ويبحث الطلاب حاليا عن موعد التقديم وأيضا تنسيق مدارس الانتاج الحربي 2019 للعام الحالي، تابعونا في هذه المقالة علي موقع كلمة دوت اورج للمزيد من التفاصيل حول مدرارس الانتاج الحربي المصرية 2019 بعد الاعدادية.

مدارس الانتاج الحربي 2019

هي مدرسة ثانوية مدة الدراسة بها 3 سنوات فقط، ويتم التقديم في تخصصات (تكنولوجيا الميكانيكا/ تكنولوجيا الكهرباء/ الإلكترونيات)، وتصنف المدرسة علي أنها من ضمن المدارس الحكومية المصرية والمعتمدة دوليا من مؤسسة بيرسون البريطانية ومن وزارة التربية وتعليم، وبعد التخرج يتم منح الطلاب شهادات BTEC LEVEL 2&3 و BTEC LEVEL 5 والتي يتم منحها لطلاب الدبلوم العالي للتكنولوجيا من وزارة التعليم العالي والمعتمدة دوليا.

تنسيق مدارس الانتاج الحربي 2019

حتي الآن لم يتم الإعلان عن تنسيق مدارس الانتاج الحربي 2019 لكن سيتم الإعلان عنه في شهر يوليو القادم، تابعوا هذه المقالة حتي تكونوا علي متابعة دائمة بتفاصيل التقديم والقبول لمدارس الانتاج الحربي للتكنولوجيا.

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موعد تقديم مدارس الانتاج الحربي

تم إعلان موعد تقديم مدارس الانتاج الحربي بالفعل، وسيكون في شهر يوليو المقبل بعد الإعلان عن تنسيق مدرسة الانتاج الحربي المصرية للتكنولوجيا التطبيقية.

شروط مدرسة الانتاج الحربي 2019