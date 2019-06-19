شروط مدارس الانتاج الحربي 2019 بعد الاعدادية وموعد التقديم رسمياً “التنسيق من 210 درجة”

تم الإعلان بالفعل ورسميا عن شروط مدارس الانتاج الحربي 2019 بعد الاعدادية للطلاب الراغبين بالالتحاق بالمدارس الخاصة بالإنتاج الحربي التكنولوجي، وقد صرح رئيس قطاع التدريب في وزارة الإنتاج الحربي، المهندس ياسر سعودي، أن قطاع التدريب في مدارس الانتاج الحربي للتكنولوجيا المصرية يقوم حاليا بقبول الطلاب بعد آداء امتحانات الشهادة الاعدادية، ويبحث الطلاب حاليا عن موعد التقديم وأيضا تنسيق مدارس الانتاج الحربي 2019 للعام الحالي، تابعونا في هذه المقالة علي موقع كلمة دوت اورج للمزيد من التفاصيل حول مدرارس الانتاج الحربي المصرية 2019 بعد الاعدادية.

مدارس الانتاج الحربي 2019

هي مدرسة ثانوية مدة الدراسة بها 3 سنوات فقط، ويتم التقديم في تخصصات (تكنولوجيا الميكانيكا/ تكنولوجيا الكهرباء/ الإلكترونيات)، وتصنف المدرسة علي أنها من ضمن المدارس الحكومية المصرية والمعتمدة دوليا من مؤسسة بيرسون البريطانية ومن وزارة التربية وتعليم، وبعد التخرج يتم منح الطلاب شهادات BTEC LEVEL 2&3 و BTEC LEVEL 5 والتي يتم منحها لطلاب الدبلوم العالي للتكنولوجيا من وزارة التعليم العالي والمعتمدة دوليا.

تنسيق مدارس الانتاج الحربي 2019

حتي الآن لم يتم الإعلان عن تنسيق مدارس الانتاج الحربي 2019 لكن سيتم الإعلان عنه في شهر يوليو القادم، تابعوا هذه المقالة حتي تكونوا علي متابعة دائمة بتفاصيل التقديم والقبول لمدارس الانتاج الحربي للتكنولوجيا.

تحديث

تم تحديد تنسيق مدرسة الانتاج الحربي ليكون من 210 درجة لجميع المحافظات التعليمية، ويشترط أن يكون الطالب حاصل علي الشهادة الاعدادية في التعليم العام للسنة الدراسية الحالية 2018/2019 وسنوافيكم بأي جديد حول مدارس الانتاج الحربي 2019.

عمل مدارس الإنتاج الحربي على سد حاجة السوق من الأيدي الفنية العاملة والمدربة التي يحتاجها حيث بط المنطومة التعليمية مع المجال الصناع عن طريق عقد الشراكات بين التربية والتعليم والتعليم الفني والهيئات الخاصة باعتماد دولي، ويتم من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية تطبيق نظام الجدارات من خلال المناهج الدراسية لمواكبة احتياجات سوق العمل، وقد حصلت مدرسة الإنتاج الحربي على اعتماد دولي من قبل (مؤسسة بيرسون البريطانية) بالإضافة لاعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم.

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موعد تقديم مدارس الانتاج الحربي

تم إعلان موعد تقديم مدارس الانتاج الحربي بالفعل، وسيكون في شهر يوليو المقبل بعد الإعلان عن تنسيق مدرسة الانتاج الحربي المصرية للتكنولوجيا التطبيقية.

شروط مدرسة الانتاج الحربي 2019