شروط معادلة كلية التجارة 2019 جامعة عين شمس لطلاب الدبلوم التجاري وخطوات التقديم وكافة المستندات المطلوبة

نتابع معكم كافة تفاصيل شروط معادلة كلية التجارة 2019 عين شمس لجميع طلاب وطالبات الدبلوم التجاري الفني للعام الدراسي الحالي، فبعد ظهور نتيجة الدبلمات بدأ الطلاب بالبحث عن تنسيق الدبلومات الفنية وكيفية معادلة كلية تجارة، وقد قامت جامعة عين شمس بتحديد جميع الشروط الواجب توافرها في الطلاب المتقدمين للمعادلة، كما تم تحديد الحد الأدني للمعادلة والخطوات، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج للمزيد من التفاصيل.

شروط معادلة كلية التجارة 2019 عين شمس

يجب أن يكون الطالب حاصل علي 70% أو اكثر في المجموع الكلي، كما يجب أن يكون المتقدم لعمل معادلة كلية تجارة من الطلاب الحاصلين علي شهادة الدبلوم التجاري للعام الحالي 2019 أو 2018 وبعد أقصي 2017، كما يجب اجتياز جميع الاختبارات والامتحانات المقررة للمعادلة، حيث يتم اختبار الطالب في مادة اللغة الانجليزية والفرنسية، الرياضيات، والجغرافيا.

خطوات تقديم معادلة كلية تجارة

يجب أن يتوجه الطالب إلي العباسية مقر كلية التجارة بجامعة عين شمس، ويتم تقديم جميع الاوراق والمستندات المطلوبة من يوم 1 يوليو الجاري، ثم يتم معرفة موعد الامتحان وآداء الاختبارات المقررة علي الطلاب.

الأواق المطلوبة لمعادلة كلية التجارة

اصل شهادة الدبلوم التجاري اصل شهادة ميلاد الطالب “حديثة” 3 صور شخصية 4×6 للطالب بخلفية بيضاء دون ارتداء نظارات شمسية

موعد امتحان المعادلة وإعلان النتائج

تبدأ امتحانات معادلة كلية تجارة في أوائل شهر سبتمبر قبل بدء العام الدراسي الجديد، علي ان يتم إعلان النتائج مع دخول العام الجديد، وسيتم تحديد الحد الأدني للقبول في الاختبارات المقررة للطلاب من قبل جامعة عين شمس، حيث تترتب علي عدد الطلاب المتقدمين ومتوسط درجاتهم.