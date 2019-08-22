شروط منحة جامعة بدر والأوراق المطلوبة للتقديم

يبحث أولياء الأمور عن منحة جامعة بدر بدأت المنحة يوم الأحد الموافق 18-8-2019م، وتنتهي المنحة يوم السبت الموافق 24-8-2018م ، جامعة بدر جامعة تم تأسيسها عام 2014م في مدينة بدر في القاهرة، تحتوي الكلية على 8 كليات إلى الآن هم كلية الهندسة، وكلية العلاج الطبيعي، وكلية التمريض، وكلية طب الفم وجراحة الأسنان، وكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال، وكلية اللغات والترجمة، وكلية الفنون التطبيقية.

شروط التقديم على منحة جامعة بدر ” BUC “

للتقديم على منحة جامعة بدر لابد من توافر الشروط التالية:

أن يكون الطالب مصري الجنسية لأبوين مصريين.

أن يكون الطالب متخرج من أحد المدارس الحكومية هذا العام (ثانوية عامة فقط) لا يسمح للثانوية الأزهرية.

ألا يكون الطالب قبل في أحد الجامعات الخاصة.

تقديم ما يثبت حاجاتك من الناحية المادية للمنحة.

شرط استمرار المنحة حصول الطالب على جيد كل ترم ( في حالة لم تحصل على جيد يتم إرسال إندار للطالب ويدفع المصاريف السابقة للمنحة، ولو يريد استكمال الدراسة يكمل الطالب الدراسة على حسابه الخاص).

الأوراق المطلوبة للقبول في منحة بدر

صورة شهادة الثانوية العامة.

صورة شهادة ميلاد الطالب والبطاقة الشخصية.

أصل مفردات مرتب الوالد والوالدة لو الوالد عمل حر من التأمينات تطلب برنت تأمين باسم الوالد.

بحث اجتماعي حديث من الشئون الاجتماعية.

خطاب توجيه من الجامعة .

صورة بطاقة الرقم القومي للأب والأم والأشقاء، أو صور شهادات الميلاد والقيد الدراسي لهم.

إيصال كهربائي حديث موضح فيه العنوان.

بيان بالحيازة الزراعية من عدمه.

كليات المنحة، كلية العلاج الطبيعي، كلية الهندسة، كلية الفنون التطبيقية، كلية اقتصاد وإدارة، كلية لغات وترجمة، كلية التمريض، كلية الفنون المسرحية، التقديم بالحد الأدنى للقبول حسب الوزارة ويقبل الطلاب من المجموع الأعلى، القبول لابد أن يكون مقارب من التنسيق الداخلي للجامعة، يتم إعلان المنحة بعد مراجعة الطلبات يوم 3-9-2019م