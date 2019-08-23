شروط وتفاصيل منحة جامعة 6 أكتوبر والأوراق المطلوبة

أعلنت جامعة 6 أكتوبر اليوم عن فتح باب التقديم في منحة جامعة 6 أكتوبر وبينت الأوراق المطلوبة والمستندات الخاصة بالتقديم، تعد جامعة 6 أكتوبر من أفضل الجامعات الخاصة في مصر من حيث جودة التعليم، نظام الدراسة يعتمد على نظام الساعات المعتمدة، تضم الكلية 14 كلية ضمن منحة جامعة 6 أكتوبر، باستثناء كلية الصيدلة وطب الفم وجراحة الأسنان تم إلغاء المنح لتلك الكليتين هذا العام من قبل وزارة التعليم العالي المصرية.

شروط منحة جامعة 6 أكتوبر

تم الإعلان عن فتح باب التقديم في منحة جامعة 6 أكتوبر وفقًا للشروط التالية:

أن يكون الطالب حاصلًا على الثانوية العامة المصرية من مدرسة حكومية عام 2018-2019

بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء شهداء الشرطة والجيش والمصابين يجب تقديم ما يثبت ذلك.

لابد من اجتياز كافة الاختبارات إن وجدت .

ألا يكون الطالب قد تقدم في جامعات خاصة أو أهلية.

يقدم الطالب بحث اجتماعي من الشئون الاجتماعية التابع لها موجهه لجامعة 6 أكتوبر وسوف تقوم الجامعة بمراجعته والتدقيق اللازم، لتأكد من قدرة الطالب المادية على دفع المصروفات.

عند تساوي المتقدمين في الشروط تكون الأولوية للطلاب الحاصلون على المجموع الأعلى.

من شروط استمرار المنحة حصول الطالب على تقدير عام جيد في العام الدراسي وحسن السلوك .

الأوراق والمستندات المطلوبة لمنحة 6 أكتوبر

صورة من شهادة الثانوية العامة .

صورة من شهادة ميلاد الطالب.

صورة من الرقم القومي للطالب.

صورة من الرقم القومي لولي الأمر وتحديد صلة القرابة بينهما.

صورة من البحث الاجتماعي الدقيق ومحدد العناصر موجه إلى جامعة 6 أكتوبر.

ملء استمارة المنح الورقية المدرجة في الموقع الإلكتروني .

تُسجيل بيانات الطالب على الرابط الإلكتروني السابق.

إرسال كل الأوراق المطلوبة بملف صيغة pdf واسم الملف يكون الرقم القومي للطالب على البريد الإلكتروني [email protected]

يتم التقديم على المنحة أعتبارًا من يوم السبت الموافق 24-8-2019م وتستمر الجامعة في تلقي الطلبات حتى يوم 31-8-2019م، المنح الدراسية عددها 67 منحة لكليات الطب والجراحة، العلاج الطبيعي، العلوم الطبية التطبيقية قسم الأجهزة الطبية وقسم التمريض، كلية الهندسة، كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب، كلية الفنون التطبيقية، كلية الاقتصاد والإدارة، كلية الإعلام وفنون الاتصال، كلية اللغات والترجمة، كلية التربية.

يتم الإعلان عن النتائج والمرشحين عبر الموقع الإلكتروني، ثم يتم حضور الطالب وولي الأمر والأوراق في الموعد المحدد بعد ذلك.