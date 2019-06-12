أصدرت وزارة الصحة الشروط والقواعد اللازمة للقبول بالمدارس الفنية للتمريض للعام الدراسي المقبل 2019/2020، بعد أن تم الاعلان عن نتائج الشهادة الاعدادية للترم الثاني 2019 فى كافة المحافظات، حيث يقوم الطلاب الناجحون في الشهادة الاعدادية للترم الثاني 2019 بالاختيار ما بين التقديم في مدارس الثانوية العامة أو مدارس الثانوية الفنية بشعبها المتعددة وبأنظمتها الثلاث سنوات والخمس سنوات.

ومن المدارس التي يرغب الكثير من الطلبة والطالبات الناجحين في الشهادة الاعدادية الالتحاق بها هي المدارس الثانوية للتمريض، وذلك لما توفره تلك النوعية من المدارس وظيفة حكومية مضمونة لمن يتخرج منها بالاضافة إلى إمكانية السفر خارج البلاد وخاصة بالدول العربية الخليجية.

شروط وقواعد القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض 2020:-

تتضمن الشروط التي أصدرتها وزارة الصحة من خلال التعليم الفني الصحي للقبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض ما يلي:-

* الدراسة بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض مدتها 5 أعوام دراسة.

* أن يكون الطالب أو الطالبه حسن السير والسلوك.

* أن يكون حاصل على الشهادة الاعدادية الحديثة واللغة الثانية هي اللغة الانجليزية للعام الدراسي الجاري 2018/2019.

* يتم قبول الطلاب الأعلي المتقدمين للمدرسة وفقا للأعلي مجموع، بعد ذلك يتم تحديد الحد الأدني للقبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض.

* أن يكون المتقدم للمدارس من أبناء المحافظة ويكون تعليمه بتلك المدرسة من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الاعدادي.

* ألا تكون الطالبة متزوجة وتتعهد بعدم الزواج أثناء فترة الدراسة.

باقي الشروط والاختبارات من النشرة التالية:-