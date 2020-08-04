شروط ومصروفات معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة وظهور النتيجة، يبدأ الطلبة في مقارنة المعاهد المناسبة لمجموعهم العام والأماكن المناسبة لهم، ومن المعاهد المميزة والعليا في مصر هو معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة، حيث سنعرض لكم المعلومات الهامة عن المعهد، مثل المصاريف الدراسية والمؤهلات المقبولة والتخصصات. الجدير بالذكر أن رقم طابع التنسيق للمعهد هو: 528/2، وعنوان المعهد هو: المبنى رقم (1) ، ورقم (2) بالعقار الكائن بالطريق الدائري، المنصورة، سندوب، قسم أول المنصورة، محافظة الدقهلية.

المؤهلات المقبولة في معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

قد يهمك:مصاريف المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا المنيا.

تبلغ مدة الدراسة في معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة خمس سنوات، أما عن المؤهلات المقبولة فهي:

دبلوم المدارس الصناعية نظام الخمس سنوات، بحد أدنى 70% من المجموع الكلي للدرجات.

المعاهد الفنية الصناعية، بحد أدنى 70% من المجموع الكلي للدرجات.

الثانوية الصناعية نظام 3 سنوات بحد ادنى 75 % من المجموع الكلى.

الثانوية العامة الشعبة الهندسية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.

تخصصات معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

قسم هندسة الاتصالات. قسم الهندسة المعمارية. قسم الهندسة المدنية.

أما عن المصروفات الدراسية للتخصصات السابقة للفرقة الإعدادية العام فهي:

المصروفات الدراسية: 15409.

المصروفات الإضافية: 502.

جملة المصروفات: 15911.

يمكنكم معرفة كافة المعلومات عن المعهد من خلال موقع تنسيق، أما عن الدرجة العلمية التي تمنحها معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة، فهي درجة البكالوريوس في أحدى التخصصات.