Take a fresh look at your lifestyle.


شروط ومصروفات معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

بواسطة مروة عبد الرحمن
معاهد الهندسة

بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة وظهور النتيجة، يبدأ الطلبة في مقارنة المعاهد المناسبة لمجموعهم العام والأماكن المناسبة لهم، ومن المعاهد المميزة والعليا في مصر هو معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة، حيث سنعرض لكم المعلومات الهامة عن المعهد، مثل المصاريف الدراسية والمؤهلات المقبولة والتخصصات. الجدير بالذكر أن رقم طابع التنسيق للمعهد هو: 528/2، وعنوان المعهد هو: المبنى رقم (1) ، ورقم (2) بالعقار الكائن بالطريق الدائري، المنصورة، سندوب، قسم أول المنصورة، محافظة الدقهلية.

1 المؤهلات المقبولة في معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
2 تخصصات معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

المؤهلات المقبولة في معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

قد يهمك:مصاريف المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا المنيا.

تبلغ مدة الدراسة في معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة خمس سنوات، أما عن المؤهلات المقبولة فهي:

  • دبلوم المدارس الصناعية نظام الخمس سنوات، بحد أدنى 70% من المجموع الكلي للدرجات.
  • المعاهد الفنية الصناعية، بحد أدنى 70% من المجموع الكلي للدرجات.
  • الثانوية الصناعية نظام 3 سنوات بحد ادنى 75 % من المجموع الكلى.
  • الثانوية العامة الشعبة الهندسية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.

تخصصات معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

  1. قسم هندسة الاتصالات.
  2. قسم الهندسة المعمارية.
  3. قسم الهندسة المدنية.

أما عن المصروفات الدراسية للتخصصات السابقة للفرقة الإعدادية العام فهي:

  • المصروفات الدراسية: 15409.
  • المصروفات الإضافية: 502.
  • جملة المصروفات: 15911.

يمكنكم معرفة كافة المعلومات عن المعهد من خلال موقع تنسيق، أما عن الدرجة العلمية التي تمنحها معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة، فهي درجة البكالوريوس في أحدى التخصصات.

مروة عبد الرحمن

كاتبة في موقع كلمة، أحب الكتابة في مجالات متعددة ومختلفة، أبرز هواياتي قراءة كتب علم النفس والفلسفة، ومشاهدة أفلام الرعب وروايات ما وراء الطبيعة

قد يعجبك ايضا
أخبار التعليم

مصاريف المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا والمؤهلات المقبولة والشروط

أخبار التعليم

“نتيجة الثانوية” العامة 2020 | ظهور النتيجة برقم الجلوس على موقع وزارة…

أخبار التعليم

شروط القبول المعهد الفني للتمريض بالدقهلية 2020

أخبار التعليم

معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق مصر إسماعيلية| شروط التقديم والمصروفات…

أخبار التعليم

الآن نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس وبأكثر من رابط

أخبار التعليم

المعهد العالي للهندسة ب6 أكتوبر| شروط القبول والمصروفات والدرجة العلمية التي يمنحها…

أخبار التعليم

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس أو الاسم علمي وأدبي

أخبار التعليم

 نتيجة أوائل الثانوية العامة 2020 علمي وأدبي بالصور

أخبار التعليم

موعد نتيجة الثانوية العامة 2020 الدور الأول

أخبار التعليم

تنسيق المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة المصاريف والشهادات المؤهلة للمعهد


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.