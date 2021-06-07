شروط ومواعيد التسجيل في كلية الأمير سلطان العسكرية للعام 1443

تعد كلية الأمير سلطان العسكرية من الكليات التي يفضل الالتحاق بها الكثير من الطلاب، وينتظرون موعد فتح باب التقديم فيها على أحر من الجمر، نظراً لما تتميز به الكلية من العديد من المميزات، فهي متاحة للتسجيل بها من الجنسين من الفتيات والشباب، ويستمر التسجيل على البوابة الإلكترونية التابعة للكلية لمدة لا تتجاوز الخمس أيام، وتشهد البوابة الإلكترونية لكلية الأمير سلطان العسكرية خلال هذه الفترة تسجيلات عديدة من الطلاب.
موعد التسجيل في كلية الأمير سلطان العسكرية
أعلنت كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران عن بدء التسجيل في الكلية لمدة 5 أيام متصلة تبدأ من يوم الاثنين 26 من شوال الجاري الموافق7 من يونيو الحالي .
شروط التقديم في الكلية العسكرية
- التقديم في المواعيد المعلنة سالفة الذكر.
- أن يكون الطلاب المتقدمة للالتحاق بالكلية من الجنسية السعودية، على أن يستثنى من أبناء من عاشوا في الخارج أثناء تأديتهم لوظائف تخدم البلاد.
- يجب أن يكون الطلاب المتقدمين حاصلين على شهادة الثانوية العامة بمجموع تراكمي لا تقل نسبته عن 90 %.
- أن يتمتع الطلاب المتقدمين للالتحاق بالكلية بالسمعة الطيبة وأن يكون حسن السير والسلوك.
- اجتياز الطلاب للاختبارات الشخصية بنجاح.
- ألا يكون الطلاب المتقدمين قد فصلوا من أي كلية عسكرية أو أكاديمية عسكرية سابقة.
- أن يتمتع الطلاب بصحة جسدية جيدة.
- يجب أن يكون الطلاب خاليين من أي أمراض.
- ألا يكون هناك حكم صادر على الطلاب في أي قضايا مخلة بالأمانة والشرف.