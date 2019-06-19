شروط ومواعيد وأماكن التقديم لمدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية لطلاب الشهادة ألإعدادية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي عن فتح باب التقديم لمدرسة الانتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية (بنين) بداية من الأول من شهر يوليو المقبل وذلك للالتحاق بالتخصصات الآتية:-

تشغيل ماكينات وتركيبات ميكانيكية، صيانة ميكانيكية، السباكة والمعالجات الحرارية، اللحام وتشكيل المعادن، البتروكيماويات، تركبيات كهربائية، معدات كهربائية، إلكترونيات، حسابات، تبريد وتكييف الهواء، نجارة الأثاث.

وتهدف وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والإنتاج الحربي إلى رفع جودة التعليم بالمدارس الفنية ورفع كفاءة خريجي التعليم الفني باعتباره قاطرة التنمية للمجتمعات الباحثة عن النمو والتقدم.

شروط التقديم في مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان:-

مجموع الطالب لا يقل عن 220 درجة في الشهادة الإعدادية العامة لعام 2018/2019.

تقديم بيان استمارة النجاح وبيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها.

صورة من شهادة الميلاد للطالب.

شهادة طبية معتمدة من هيئة التأمين الصحي للطلاب.

عدد 2 صورة شخصية حديثة.

استيفاء طلب الالتحاق بالمدرسة.

صورة بطاقة ولي الأمر.

موعد وأماكن التقديم:-

يتم وضع الأوراق السابقة بملف خاص وهي استمارة النجاح وبيان نجاح معتمد والشهادة الطبية المعتمدة من التأمين الصحي وعدد 2 صورة شخصية وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر بالاضافة إلى طلب الالتحاق بالمدرسة ثم تسليم الملف في المدرسة في الفترة من 1 يوليو 2019 وحتى 15 يوليو 2019 من الساعة 9 ص وحتى 12 ظهراً ما عدا يومي الجمعة والسبت.

يمكن التواصل مع المدرسة بالأرقام التالية:-

تليفون : 27841213 – 27841218 – 27841219 – 27841221 .

فاكس : 27841206 – 27841208