شروط وموعد التقدم للتمريض العسكري 2019

التمريض العسكري، من أهم الموضوعات التي يبحث الطلبة والطالبات والسادة أولياء الأمور لما له من مميزات يتمتع بها الخريج لا تتوفر في الخريجين الذين يلتحقون بالمدارس والمعاهد التابعة لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي

شروط التقدم للتمريض العسكري 2019:-

1- أن يكون الطالب/ الطالبة المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو الازهرية شعبة العلمي علوم بمجموع لا يقل عن 60% ودرجة اللغة الانجليزية لا تقل عن 70%.

2- السن لا يقل عن 17 عام ولا يزيد عن 21 عام في شهر أكتوبر المقبل.

3- أن يكون الطالب/ الطالبه مصري الجنسبة ومن أبوين مصريين من غير طريق التجنس.

4- ألا تكون متزوجه أو سبق لها الزواج ولا يسمح بالزواج إلا بعد التخرج.

5- ألا يكون أو تكون سبق لها الالتحاق بالقوات المسلحة وتم انتهاء خدمتها عن طريق الرفت منها.

6- اجتياز الاختبارات الموضوعة في هذا الشان وتشمل اختبارات طبية ونفسية ولياقة بدنية وكشف الهيئة وتحاليل طبية.

7- موافقة ولي الأمر على الالتحاق بالقوات المسلحة.

8- أن يكون أو تكون حسنة السير والسلوك.

9- من حق المعهد استبعاد غير اللائق طبيا بعد القبول فور إعلان النتيجة النهائية.

10- لا يحق للفرد الالتحاق بالكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والتي تقوم بمنح درجة البكالوريوس في التمريض.

مميزات التمريض العسكري:-

1- يمنح المقبولين مكافأة مالية شهرية أثناء فترة الدراسة وحتى التخرج.

2- يحصل الخريج على رتية رقيب متطوع بالقوات المسلحة ، ثم يتدرج بعدها في الترقي إلى الدرجات والرتب الأعلى طبقا للتعليمات المنظمة لذلك.

3- الاشتراك في نوادي ضباط الصف.

4- العلاج المجاني بالمستشفيات العسكرية وأسرهم.

5- الحصول على بعثات داخل وخارج مصر.

6- مدة الدراسة بالمعهد عامات تؤهل للحصول على الدبلوم الصحي.

مواعيد التقديم:- عادة ما يكون بداية من يوم 20 يونيو وحتى 20 يوليو ويتم إضافة 5 أيام أخري ليصبح أخر موعد للتقدم هو 25 يوليو من كل عام