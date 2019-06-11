“شغال” نتيجة الابتدائية والإعدادية على موقع بوابة الأزهر للنتائج

موقع بوابة الأزهر للنتائج، نوفره في ذلك التقرير بعدما تصدر محرك البحث جوجل تزامنا مع اقتراب موعد إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الأزهرية، بعدما اعتمادها الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، صباح أمس الاثنين بمقر مشيخة الأزهر، لتوفرها مشيخة الأزهر عبر موقع بوابة الأزهر للنتائج وتوفر على الأهل والطلاب عناء البحث والذهاب للمدارس وذلك عقب انتظال لفترة طويلة لحين الإنتهاء من الرصد والمراجعة والتصحيح، فيمكنك باستخدام رقم الجلوس الاطلاع على النتيجة عبر موقع بوابة الأزهر للنتائج.

موقع بوابة الأزهر للنتائج

يستعد موقع بوابة الأزهر للنتائج لإعلان نتيجة كلا من الشهادة الابتدائية والاعدادية الأزهرية، وذلك بعد الاعتماد الرسمي لها والذي أظهر نسبة نجاح الشهادة الاعدادية التي تراوحت نحو و68.5% وفقا للشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، بجانب الشهادة الابتدائية التي بلغت نسبة النجاح بها 74%، والجميع في انتظار الاعتماد الرسمي.

وقبل الاعتماد الرسمي للنتيجة بأيام، كان هناك عدد من التصريحات للشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، حول موعد نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية والتي ستعلن عبر موقع بوابة الأزهر للنتائج، حيث قال إنه سيتم الإعلان خلال يومين، مطمئنا الأهالي بأن نسب النجاح في الشهادتين الابتدائية والإعدادية مبشرة للغاية، فضلا عن ذكره أن الأزهر الشريف قرر للمرة الأولى فتح باب التظلمات على نتيجة الابتدائية والإعدادية العام الماضي، بمقار المناطق الأزهرية.

نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية

وفي شهر مايز الماضي، وبحسب ما ذكره موقع بوابة الأزهر للنتائج كانت بدأت مركز تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية، كما أكده الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لافتا إلى أنه قد تم تجهيز مقرات مناسبة للتصحيح بجميع مناطق الجمهورية.

وتسهيلا على الطلاب، وفرت بوابة الأزهر حل بديل للحصول على النتيجة، من خلال تحميل تطبيق بوابة الأزهر الإلكترونية من متجر التطبيقات على الهاتف المحمول الأندرويد أو من جوجل آب من هواتف آيفون.

كما تخصص بوابة الأزهر للنتائج خط رقم ساخن وهو 19493 حتى يمكن للطالب الاتصال به ومعرفة النتيجة، وبذلك تنوعت جميع طرق التواصل من أجل معرفة النتيجة بسهولة ويسر وبدون عناء.