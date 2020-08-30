نتيجة الدبلومات الفنية هي ما يسعى الطلبة للبحث عنه في الفترة الأخيرة في عام 2020، ويمكن الاستعلام عن نتائج شهادة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس عبر بوابة وزارة التعليم الفني للعام الدراسي 2020، حيث يتمكن الطالب من الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية للأقسام الزراعي والصناعي والتجاري، حيث أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة واعتمادها في بداية سبتمبر، فيما يلي نستعرض لكم كيفية الاستعلام عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس.

شهادة الدبومات الفنية 2020 برقم الجلوس

يمكن للطلبة والطالبات في جميع تخصصات الثانوية الفنية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية بأقسامها المختلفة مثل نتيجة الدبلومات التجارية من خلال الدخول إلى بوابة التعليم الفني والاستعلام الكترونيا وبرقم الجلوس.

هذا وقد أكدت المصادر المسئولة من الجهات المعنية أن أوراق إجابات الطلبة في شهادات الدبلومات الفنية أوشكت على الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، كما أكد أن نسب النجاح مرتفعة هذا العام.

هذا ومن المقرر أن يتم الكشف في الساعات القادمة عن أسماء أوائل طلبة الشهادات الفنية لعام 2020 بعد الإعلان عن النتيجة في مؤتمر صحفي، على أن يقوم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السيد الدكتوؤ “طارق شوقي، باعتماد النتيجة والإعلان عنها.

خطوات الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2020