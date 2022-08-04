شواغر البعثات الخارجية 2023/2022.. تعرف على رابط وموعد التسجيل في الخطة

أعلنت المتحدثة بإسم وزارة التعليم العالي أ. فاطمة السنان أن وزير التعليم العالي الدكتور على فهد المضف قد اعتمد بصورة رسمية خطة شواغر البعثات الخارجية للعام الدراسي الجديد 2022-2023 في الكويت، ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط وموعد التسجيل في خطة شواغر البعثات الخارجية 2022، للطلبة ممن لم يحالفهم التوفيق والالتحاق بالخطط السابقة التي قدمتها الوزارة.

موعد التسجيل في شواغر البعثات الخارجية 2022-2023

قالت وزارة التعليم العالي في بيانها الرسمي، أن موعد فتح باب التقديم في خطة شواغر البعثات الخارجية يبدأ من يوم الأحد 7 أغسطس 2022 ويستمر حتى الساعة 12 من ظهر يوم الأربعاء 10 أغسطس 2022، التقديم للطلبة الكويتيين من حملة الثانوية العامة وما يعادلها من خريجي 2020-2021 و 2021-2022، التقديم على موقع الوزارة.

رابط التسجيل في شواغر البعثات الخارجية 2022-2023

قالت الوزارة، إنه على الطالب قراءة الشروط جيدًا قبل التسجيل، كما يتوجب على الطالب الراغب في الالتحاق بالبعثات الخارجية إدخال ثماني رغبات على الأقل، رابط التسجيل في شواغر البعثات الخارجية 2022 الكويت هو:

http://mohe.edu.kw/

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.