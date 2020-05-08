“شوقي” يكشف عن مصير مسابقة الـ120 ألف معلم: الخير قادم

“ما مصير مسابقة الـ120 ألف معلم؟”، سؤال يتردد على ألسنة كثير من المعلمين منذ فترة لمعرفة وقت التعاقدات مع وزارة التعليم، خصوصًا أن كثيرًا من المتقدمين للمسابقة انتهوا من أغلب الإجراءات، حتى وصلوا إلى مرحلة الاختبار النفسي، لكن الرياح أتت بما لا تشتهيه السفن، إذ أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا بغلق المدارس في 15 مارس الماضي، جراء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا الشأن ردَّ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على استفسارات بعض المتقدمين للمسابقة عبر البوابة الإلكترونية للتوظيف، إذ أكد الوزير أن التعاقدات على هذه المسابقة موقوفة في الوقت الحالي، بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر والعالم نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد.

مسابقة الـ120 ألف معلم

ومن خلال تصريحات له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، طمأن الوزير المُتقدمين في مسابقة الـ120 ألف معلم للتوظيف في المدارس، قائلا: “الخير قادم، إن شاء الله، لكن طرح هذا الموضوع ليس وقته”.

وأوضح وزير التعليم، أن أزمة فيروس كورونا المستجد، تسببت في عدم وضوح الرؤية بالنسبة للمنظومة التعليمية، مؤكدًا أنه سيجري النظر في المسابقة حال وضوح الرؤية وبيان موقف الدولة فيما يخص الموازنة العامة بالنسة للتعليم.

مستندات المسابقة

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت عن مسابقة الـ120 ألف معلم لسد العجز في المدارس، كما وضعت عددًا من الشروط والمستندات المطلوبة للقبول في هذه المسابقة، وهي كالتالي:

المؤهل الدراسي.