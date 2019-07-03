“شوكت” نتائج الثالث متوسط 2019 الدور الأول: روابط استعلام النتائج moedu.gov.iq وزارة التربية العراقية

قام طلاب الصف الثالث المتوسط بكل المحافظات العراقية بتأدية امتحانات الدور الأول منذ أيام قليلة مضت، ويترقبون حالياً ظهور نتائج الثالث متوسط برقم التلميذ عبر موقع ناجح، أو النجاح من وزارة التربية العراقية، وتقوم دوماً الوزارة بنشر روابط النتائج لمختلف المحافظات عبر صفحتها الرسمية علي الفيس بوك، وسنقوم بنقلها لكم فور إعلانها رسمياً، وقد أعلنت وزارة التربية العراقية أن نتائج الصف الثالث متوسط علي وشك الظهور حيث أن عمليات تصحيح أوراق الطلاب أوشكت علي الانتهاء وقائمة الآن عمليات رصد درجات الطلاب.

نتائج الثالث متوسط 2019 الدور الأول

يؤدي الطلاب بالصف الثالث متوسط امتحانات الدور الأول كل عام للفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو، وها قد أدوها لعام 2019 من الفترة بداية من (11) يونيو وحتي (30) يونيو، وشددت وزارة التربية والتعليم علي كافة المصححين أن يتحروا الدقة في تصحيح دفاتر التلاميذ الورقية وإعطاء كل طالب حقة، حيث تعمل الوزارة علي عدم ظلم أي طالب من الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، ودعت الطلاب للاطمئنان حيث ستصبح النتيجة متوفرة خلال الفترة المقبلة بين الحين والأخر فور انتهاء التصحيح وستظهر المحافظات تباعاً.

روابط استعلام نتائج الصف الثالث متوسط 2019

يقوم موقعي ناجح والنجاح بتوفير نتائج طلاب العراق في مختلف المراحل الدراسية، وهذه الأيام ستوفر لنا من وزارة التربية والتعليم العراقية نتائج الثالث متوسط، وذلك بعد أن تقوم الوزارة بإعلان كل محافظة تباعاً، ويمكنكم الاستعلام عن النتائج من الروابط التالية:

عند ظهور النتائج رسمياً للمحافظات تباعاً سيمكنكم من خلال الروابط السابقة الاستعلام، حيث عند دخولكم تدخلون رقم التسجيل، وبعدها يتم الاستعلام.