صدور نتائج التاسع 2019 حسب الاسم في سوريا وزارة التربية السورية الأسبوع المقبل

بدأ موقع وزارة التربية السورية في الاستعداد لصدور نتائج الصف التاسع في سوريا 2019، ومن المرجح حسب كافة الأنباء المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن موعد إعلان النتائج الامتحانية ستكون الأسبوع القادم على أقصى تقدير.

وصرح الدكتور عماد موفق العزب وزير التربية السورية أن هناك ضغط شديد على المدرسين والمدرسات داخل لجان التصحيح للانتهاء مبكرا من مراجعة كافة أوراق إجابات الطلاب والطالبات، وكان سيادته طلب ألا أن يكون هناك تسرع أثناء رصد الدرجات والمراجعة، وذلك حتى لا يظلم أي طالب على حساب الآخر.

إعلان أوائل الطلاب في نتائج التاسع في سوريا 2019 على مستوى جميع المحافظات فور صدورها

من جهة أخرى من المتوقع أن يتم الإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل في نتائج التاسع الأساسي والإعدادية الشرعية 2019 بمختلف المحافظات السورية في حلب، الحسكة، درعا، القنيطرة، السويداء، حمص، اللاذقية، إدلب، الحسكة، طرطوس، دمش، ريف دمشق، الرقة، دير الزور، حماة.

وقد يلاحظ بعض الطلاب حدوث بعض الثقل أثناء تصفح الموقع بسبب تواجد آلاف الطلاب التي تحاول الاستعلام عن نتائج امتحانات الصف التاسع الأساسي والإعدادية الشرعية في نفس التوقيت، لذا يمكنك إعادة المحاولة في توقيت آخر.

وقد علق السيد الوزير في تصريحات صحفية حول الأزمات السياسية التي تمر بها البلاد منذ سنوات، وقال بالفعل كان لها مردود سيء للغاية على العملية التعليمية في سوريا، وانخفاض معدلات النجاح عن المعتاد، بسبب عدم انتظام حضور الطلاب بالمدارس خلال العام الدراسي.

موقع وزارة التربية السورية يتولى رفع نتائج التاسع والإعدادية الشرعية 2019

وسيقوم موقع وزارة التربية السورية برفع نتائج التاسع في سوريا 2019 حسب الاسم وحسب رقم الاكتتاب، فور اعتمادها من السيد الوزير على الموقع الرسمي: http://moed.gov.sy/site.

وسيتم أيضا نشر صور أوائل الطلاب على الصفحة الرسمية على موقع فيسبوك، علما أن وزارة التربية السورية ستقوم بتكريم الأوائل على مستوى الجمهورية لما قدموه من مجهودات خلال السنة الدراسية.

إلا أنه بات الانتهاء من تلك الأزمات قريبا، وستعود العملية التعليمية مثل سابق عهدها، وأكد أن هناك تحديثات وتطويرات خلال العام الدراسي القادم 2020 في المناهج الدراسية لطلاب الصف التاسع والثالث الثانوي، والتي ستكون خطوة إيجابية لتطوير التعليم في سوريا.