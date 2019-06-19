“صدور نتيجة أولى ثانوي” 2019 ”الصف الأول الثانوي” خلال موقع LMS طريقة معرفة الدرجات والتقييم بالاسم ورقم الكود

“نتيجة أولي ثانوي 2019” تم ظهورها صباح اليوم في كل محافظات مصر، وقد انهي طلاب محافظة القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية والفيوم ودمياط والغربية وغيرها من المحافظات الأخرى من أداء جميع الامتحانات والجميع أنتظر ظهور النتيجة بفارغ الصبر، وهناك محافظات تم تأخير أعلان “نتيجة الصف الأول الثانوي” حتي الآن، وقد صرح وزير التربية والتعليم بأن النتيجة ستعجب جميع الطلاب فنظام التعليم الذي نقوم بتطبيقه لابد من أن يكون فيه استثناءات حتي ينجح النظام، واليكم روابط ألاستعلام عن النتيجة.

مواقع ظهور نتيجة “الصف الأول الثانوي” ألترم الثاني جميع المحافظات 2019

ظهور “نتيجة أولي ثانوي” وكيفية البحث عنها في جميع المحافظات 2019

أعلان “نتيجة الصف الأول الثانوي” تأخر بسبب عمليات التصحيح ومراجعة تقييمات الطلاب بدقة، وأيضاً رفع النتيجة علي أجهزه التابلت الخاصة بالطلاب أخذ الكثير من الوقت، وسيتم أظهار النتائج الخاصة بالطلاب ورقياً أيضاً بالمدارس حتي يستطيع جميع الطلاب الحصول عليها في حال وجود مشاكل علي أجهزة التابلت الخاصة بالطلاب، نتمنى التوفيق لكل طلاب الصف الأول الثانوي والنجاح في المرحلة المقبلة.

نتائج اخري ظهرت: