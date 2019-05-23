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صور.. ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2018 – 2019

كتب أشرف ركن الدين آخر تحديث
صور.. ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2018 – 2019
أسماء الأولائل

ينشر موقع كلمة كشوف أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، بعد اعتماد النتيجة من محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، اليوم الخميس، بنسبة نجاح 81.27% ونتيجة الإعدادية المهنى 86.5% ونتيجة المكفوفين بنسبة نجاح 100% ونتيجة ضعاف السمع 98.5 %

أوائل الشهادة الإعدادية الجيزة

وبلغ عدد أوائل الشهادة الإعدادية فى الجيزة 193 طالب وطالبة، بنسبة مرتفعة عن العام الماضى، حيث تقدم للامتحان 146437 طالب وطالبة، وحضر منهم 143023 طالب وطالبة، نحج منهم 116239 طالب وطالبة.

نسبة نجاح أوائل الشهادة الإعدادية

من جانبه أكد خالد حجازى، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أدارة الهرم التعليمية فى المركز الأول بنسبة نجاح 90٪ وادارة الشيخ زايد فى المركز الثانى بنسبة نجاح 89% وإدارة جنوب الجيزة بنسبة نجاح 88 % .

صور.. ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2018 - 2019 صور.. ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2018 - 2019 صور.. ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2018 - 2019 صور.. ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2018 - 2019 صور.. ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2018 - 2019

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عن الكاتب

أشرف ركن الدين

أهوى السفر والشطرنج، وأومن أن النجاح هو قدرتك على فعل ما لم يستطع غيرك فعله في وقت قصير وبجودة ممتازة

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