صور .. تنظيم اللقاء القمي الأول لمسابقة “كأس المعرفة” بجامعة عين شمس

بدأت فاعليات تنظيم اللقاء القمي الأول للجامعات المصرية وذلك في مجال المعلومات العلمية والعامة ، والذي يأتي تحت عنوان ” كأس المعرفة” ، حيث تقوم جامعة عين شمس بتنظيم هذا اللقاء القمي ، والذي يأتي تحت رعاية السيد الأستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، بالإضافة إلى عناية السيد الأستاذ عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بمعسكر الجامعة الطلابى في مدينة رأس البر ، بمحافظة دمياط ، وذلك خلال الفترة ٢٢ أغسطس حتى ٢٦ من شهر أغسطس الحالي.

اللقاء القمي الأول لمسابقة “كأس المعرفة”

ومن الجدير بالذكر أن اللقاء القمي الأول لمسابقة “كأس المعرفة” بجامعة عين شمس يأتي تحت عناية وإشراف السيد الأستاذ الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ، وكذلك السيد المستشار نائب رئيس جامعة عين شمس للأنشطة الطلابية ، بالإضافة إلى السيد الدكتور تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وكذلك السيد الأستاذ طارق أحمد مدير عام رعاية الشباب ، والسيد الأستاذ طلعت أحمد مدير إدارة النشاط العلمي ، بالإضافة إلى وجود الطالب أشرف خالد رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس.

كما تجدر الإشارة إلى كون اللجنة العلمية العليا لإتحاد طلاب جامعة عين شمس تعمل على تنظيم مختلف الفاعليات لمتلقى اللقاء القمي الأول لمسابقة “كأس المعرفة” بجامعة عين شمس ، والذي يأتي بمشاركة وفود ١٥ جامعة مصرية هى: “جامعة المنصورة ، وجامعة سوهاج ، والوادي الجديد ، وبني سويف ، وكذلك جامعة الفيوم ، والدلتا للعلوم والتكنولوجيا ، قناة السويس ، جنوب الوادى ،أسوان ، السويس ،المنوفية ، بنها ، وأخيرًا كل من جامعة حلون ، وجامعة عين شمس “.

كما تجدر الإشارة إلى كون لجنة التحكيم الخاصة باللقاء القمي الأول لمسابقة “كأس المعرفة” بجامعة عين شمس تتضمن كل من السيد الأستاذ الدكتور ممدوح محمد عبد العزيز أستاذ الفيزياء في كلية التربية جامعة عين شمس ، وكذلك السيد الأستاذ الدكتور شاكر عبد اللطيف أستاذ تكنولوجيا التعليم في كلية التربية النوعية ، بالإضافة إلى السيد الأستاذ طلعت عبده أحمد مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي ، وأخيرًا وجود الطالب هلال رأفت أمين اللجنة العلمية العليا لاتحاد طلاب الجامعة ، وعلى الجانب الآخر يجب ذكر أن السيد الأستاذ الدكتور محمد عطية بيومى نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب كان قد قام بزيارة معسكر الطلاب في رأس البر.

صور من المعسكر