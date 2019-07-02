لجميع الشعب.. الآن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس emis.gov.eg “تجاري – صناعي – زراعي –  تمريض – فندقي”

حصل محمد فؤاد أبو الفضل الطالب بمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمدينة قويسنا التابعة لمحافظة المنوفية على المركز الأول في نتيجة الدبلومات الفنية بنسبة 99.1% وهو قدر درس في دبلوم صناعية نظام 3 سنوات، وكانت نسبة النجاح في نتائج الدبلومات الفنية 2019 بوجه عام 62% كمتوسط بين مختلف الشعب، وقد اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، نتيجة الدبلوم الفني 2019 “تجاري – صناعي – زراعي – تمريض – فندقي” خلال المؤتمر الصحفي، تتسارع دقات قلوب الطلاب خلال هذه الساعات المريرة التي يمرون بها قبل إعلان نتائج الدبلومات الفنية 2019 ليتكرر ذاك المشهد في عدد كبير من المنازل المصرية التي بها طلاب الدبلومات الفنية.

فيما يشهد بوابة emis.gov.eg مركز المعلومات وزارة التربية والتعليم ضغط كبير من قبل الطلاب خلال اللحظات الأخيرة التي تسبق ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس، حيث تقرر إقامة مؤتمر صحفي اليوم الإثنين الموافق 1 يوليو لاعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بشكل رسمي بكافة المحافظات المختلفة، إضافة إلى إعلان نسبة نجاح الطلاب في مختلف الشعب الخاصة بالتعليم الفني.

نتيجة الدبلوم الفني 2019 برقم الجلوس

يمكنكم الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس، وذلك عقب اعتمادها لتصبح متوفرة لكافة الطلاب بشكل رسمي، عبر الروابط الآتية:

بوابة التعليم الفني

بوابة مركز المعلومات وزارة التربية والتعليم

ليتم إدخال بعض بيانات الطالب الأساسية للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس، والتي منها اسم الطالب، والمحافظة التابع لها، والقسم الفني الخاص به، ورقم الجلوس لتظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2019 في الحال.

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

ينتظر كلًا من الطلاب، وأولياء الأمور ظهور نتيجة الدبلوم الفني 2019 برقم الجلوس منذ وقت طويل، إلا حان وقت الإعلان عنها، الأمر الذي من شأنه بث الطمأنينة في نفوس الطلاب وأولياء الأمور، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس يوم الاثنين الموافق 1 من يوليو.

وكانت امتحانات الدبلومات الفنية “صناعي وزراعي وتجاري وفندقي” قد انطلقت بشكل رسمي للعام الدراسي 2019 يوم 18 مايو 2019، واستمرت حتى يوم السبت الموافق 1 يونيو 2019.