خدمات الاستعلام عن نتائج الطلاب في الكويت لمراحل الابتدائية والمتوسط والثانوية هي واحدة من الخدمات الهامة التي يُقدمها تطبيق سهل الحكومي الكويتي، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير خطوات وطريقة استخراج نتائج الطلاب الكويت 2023 من تطبيق سهل، هذا وقد بدأت مدارس الابتدائي والمتوسط في رفع النتائج على الموقع الرسمي.

طريقة استخراج نتائج الطلاب الكويت 2023 تطبيق سهل

لمعرفة خطوات استخراج نتائج الطلاب الكويت 2023 المتوسط والابتدائي والثانوي تقوم بتسجيل الدخول على تطبيق سهل، ثم تختار قائمة “الخدمات”، بعدها تختار “وزارة التربية”، ثم تختار “الخدمات الطلابية”، بعد ذلك تختار “نتائج صفوف النقل”،ثم اختر اسم الطالب، بعدها تظهر لك الشهادة.

رابط نتائج الطلاب الكويت 2023

الطريقة الثانية لمعرفة نتائج الطلاب في الكويت 2023 لمراحل النقل هي موقع النتائج بوزارة التربية الكويتية، والذي من خلاله تستعلم عن نتيجة الطالب عن طريق الرقم المدني، رابط نتائج الطلاب هو:

results.moe.edu.kw

مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق للجميع.